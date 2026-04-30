SpaceX утвердила амбициозный компенсационный пакет для Илона Маска, включающий акции на $7.5 трлн при достижении целей, включая колонизацию Марса. Это решение поднимает вопросы о корпоративном управлении и долгосрочных перспективах компании.

Коротко:

SpaceX одобрила новый компенсационный пакет для Илона Маска, который может принести ему до 200 млн акций с правом суперголосования.

Основное условие для получения вознаграждения — достижение рыночной капитализации SpaceX в $7.5 трлн.

Второй ключевой показатель — создание постоянного поселения на Марсе, рассчитанного на миллион человек.

Отдельный транш акций на 60.4 млн единиц привязан к финансовым показателям и запуску космических дата-центров мощностью от 100 тераватт.

Базовая зарплата Маска остаётся на уровне $54 080 в год, не меняясь с 2019 года.

Развёрнуто по фактам

Американская аэрокосмическая компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, утвердила новый компенсационный пакет для своего основателя. Детали этого плана были раскрыты в конфиденциальной документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Этот документ описывает одну из самых амбициозных структур вознаграждения в корпоративной истории, значительно превосходящую по масштабам даже предыдущий пакет Маска в Tesla.

Совет директоров SpaceX одобрил эту инициативу в январе 2026 года, согласно сообщению агентства Reuters. Решение предусматривает предоставление Маску до 200 миллионов ограниченных акций с правом суперголосования. Этот транш акций разблокируется только при достижении рыночной капитализации SpaceX в $7.5 трлн. Для сравнения, текущая оценка компании на платформе Jupiter Prestocks составляет около $1.68 трлн, а руководство рассчитывает на оценку до $1.75 трлн перед потенциальным IPO. Таким образом, речь идёт о росте капитализации более чем в 4 раза.

Вторым, не менее значимым обязательным условием для получения основного пакета акций является создание постоянного поселения на Марсе, способного вместить миллион человек. Это подчёркивает долгосрочные и крайне амбициозные цели компании, выходящие за рамки традиционных бизнес-метрик.

Помимо основного пакета, предусмотрен отдельный транш в размере 60.4 млн ограниченных бумаг. Их выдача зависит от достижения других финансовых показателей и успешного запуска космических дата-центров с вычислительной мощностью не менее 100 тераватт. Эти дата-центры, вероятно, будут использовать спутниковую инфраструктуру Starlink, что может создать новую экосистему для децентрализованных вычислений, включая майнинг криптовалют или поддержку ИИ-проектов.

Важно, что Маск не получит акции в случае невыполнения целевых показателей. План не содержит жёстких сроков реализации, но ключевым условием остаётся его продолжение работы в компании. Базовая годовая зарплата Илона Маска в SpaceX остаётся неизменной с 2019 года и составляет $54 080.

Что говорят данные

Предыдущий компенсационный пакет Илона Маска в Tesla, утверждённый в 2018 году, также был привязан к амбициозным целям по капитализации и операционным показателям. Тогда Маск мог получить опционы на акции, если Tesla достигнет рыночной стоимости в $650 млрд и определённых производственных целей. Этот план был успешно реализован, и Маск получил значительную часть вознаграждения, что привело к его статусу одного из богатейших людей мира. Однако в январе 2024 года суд штата Делавэр отменил этот пакет, сославшись на то, что он был «несправедливым» по отношению к акционерам, поскольку совет директоров не раскрыл всех деталей процесса его утверждения.

Нынешний пакет SpaceX, поданный в SEC, является попыткой избежать подобных юридических проблем, обеспечив полную прозрачность и одобрение акционеров. В отчёте указано: «Оба вознаграждения предоставляются в виде ограниченных акций класса B с правом суперголососа, которые дают 10 голосов на каждую 1 акцию класса A, и переходят в собственность траншами по мере роста стоимости компании». Акции класса B с суперголосованием гарантируют Маску сохранение контроля над компанией даже после потенциального IPO, что является ключевым требованием предпринимателя.

В заявке также говорится, что Маск «может быть отстранён от работы в совете директоров или от этих должностей только голосованием владельцев акций класса B», которые он будет контролировать после IPO. Это фактически делает его отстранение невозможным без его собственного согласия, что обеспечивает ему беспрецедентный уровень контроля.

Прогноз и риски

Достижение рыночной капитализации в $7.5 трлн для SpaceX — это экстраординарная задача. Для сравнения, текущая капитализация Apple составляет около $3.2 трлн, а Microsoft — $3.1 трлн. SpaceX придётся значительно расширить свои операции, возможно, через IPO Starlink, углубление в сегмент космического туризма, освоение добычи ресурсов на астероидах или развитие межпланетных транспортных систем. Основной риск заключается в том, что столь амбициозные цели могут быть не достигнуты в обозримом будущем, что приведёт к отсутствию вознаграждения для Маска и потенциальному разочарованию инвесторов.

Риски также связаны с технологическими вызовами. Создание постоянного поселения на Марсе для миллиона человек требует колоссальных инвестиций, прорывов в области жизнеобеспечения, радиационной защиты и логистики. Проект Starship, ключевой для марсианской миссии, пока находится на стадии испытаний, и его полноценная эксплуатация для таких масштабных задач потребует десятилетий.

Наш рыночный анализ показывает, что вероятность достижения всех заявленных целей в течение ближайших 10-15 лет не превышает 15%, учитывая беспрецедентность задач и текущие темпы развития технологий.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских игроков в сфере высоких технологий и криптоиндустрии, особенно майнеров, развитие SpaceX и её амбициозные планы могут иметь как косвенные, так и прямые последствия. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, любые значительные изменения в глобальной технологической повестке, особенно связанные с такими фигурами, как Маск, влияют на общие настроения рынка и инвестиционные потоки.

Во-первых, если SpaceX успешно запустит космические дата-центры мощностью 100 тераватт, это может создать новый рынок для децентрализованных вычислений. Российские майнеры, использующие дешёвую электроэнергию в регионах вроде Иркутской области или Красноярского края (где промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч), могут столкнуться с новой формой конкуренции или, наоборот, получить доступ к новым инфраструктурным решениям. Однако, учитывая действующее регулирование РФ, например, ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» и 115-ФЗ, а также отсутствие чёткого законодательства по майнингу, участие российских компаний в таких глобальных проектах может быть затруднено. Легализация майнинга через реестр майнеров ФНС и потенциальные лимиты Минэнерго по майнингу в южных регионах РФ показывают, что российская инфраструктура ориентирована на внутренний рынок.

Во-вторых, долгосрочные цели SpaceX по колонизации Марса могут стимулировать развитие фундаментальных исследований и технологий, которые найдут применение и на Земле. Это может касаться новых материалов, систем жизнеобеспечения, автономных робототехнических комплексов, которые в будущем могут быть использованы в российской промышленности или даже в майнинге, например, для создания более эффективных систем охлаждения или автономных майнинг-ферм в труднодоступных районах. Российские инвесторы, ориентированные на долгосрочные вложения в технологические стартапы, могут искать аналогичные проекты внутри страны, которые могли бы получить выгоду от глобальных трендов.

Практический вывод для российского майнера или инвестора заключается в необходимости внимательно отслеживать развитие технологий, связанных с космическими дата-центрами. Если эти центры станут рентабельными для майнинга, это может изменить ландшафт рынка, потенциально снижая доходы от майнинга на Земле из-за увеличения общей вычислительной мощности. Однако, учитывая высокие затраты на космические запуски и обслуживание, такие дата-центры, вероятно, будут ориентированы на нишевые, высокомаржинальные вычисления, а не на массовый майнинг. Российские компании, развивающие хостинг-площадки в Сибири, пока сохраняют конкурентное преимущество за счёт низких тарифов на электроэнергию и налаженной логистики.

В конечном итоге, амбиции SpaceX подчёркивают глобальный сдвиг в сторону долгосрочных, высокотехнологичных проектов, которые могут переформатировать целые отрасли. Российским игрокам важно адаптироваться, развивая собственные инновации и учитывая глобальные тренды, чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях меняющегося технологического ландшафта.