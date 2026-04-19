Илон Маск официально представил нового маскота компании SpaceX — Asteroid Shiba. Это событие сразу же отразилось на рынке криптовалют, вызвав заметный рост мемкоинов, связанных с тематикой Shiba Inu. Одновременно с этим токен XRP был интегрирован в систему переводов между японским банком Tottori Bank и платежной системой SBI Remit.

Решение Илона Маска сделать Asteroid Shiba официальным маскотом SpaceX стало неожиданным, но логичным шагом для компании, известной своими нестандартными маркетинговыми ходами. Этот шаг уже привлек внимание криптосообщества, что подтверждается ростом цен на связанные мемкоины.

Параллельно с этим событием токен XRP был внедрен в систему переводов между Tottori Bank и SBI Remit. Это решение позволяет значительно ускорить процесс международных переводов и снизить их стоимость. Интеграция XRP в японскую финансовую систему является важным шагом для дальнейшего распространения технологии Ripple.

Что это значит для российских пользователей? Внедрение XRP в японскую систему переводов может стать примером для других стран, включая Россию. Это открывает новые возможности для использования криптовалют в международных расчетах, делая их более доступными и эффективными.