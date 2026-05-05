Платформа Space and Time запустила виртуальные хранилища для институционального кредитования на блокчейне. Новое решение направлено на повышение безопасности и прозрачности транзакций, особенно для крупных игроков рынка.
Развёрнуто по фактам
Space and Time, специализирующаяся на блокчейн-решениях для финансовых проектов, представила виртуальные хранилища для кредитования. Эти хранилища позволяют участникам рынка создавать соглашения с учётом специфических условий залога. Основная цель — обеспечить безопасность и прозрачность транзакций для институциональных кредиторов и заёмщиков.
Что говорят данные
По данным компании, виртуальные хранилища уже используются несколькими крупными финансовыми институтами. Это позволяет снизить риски, связанные с неисполнением обязательств, и повысить доверие к блокчейн-кредитованию. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные решения могут увеличить объём кредитования на блокчейне на 20-30% в ближайший год.
Прогноз и риски
Эксперты прогнозируют рост интереса к блокчейн-кредитованию среди крупных игроков рынка. Однако остаются риски, связанные с регулированием и возможными техническими сбоями. В России, где курс рубля к доллару составляет около 90-95 ₽ за $1, такие решения могут быть особенно востребованы для международных транзакций.
Чем это обернётся для российских игроков
Для российских майнеров и инвесторов внедрение виртуальных хранилищ может означать новые возможности для кредитования и инвестиций. В условиях действующего регулирования РФ, включая ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», такие решения могут способствовать легализации и развитию блокчейн-технологий в стране.
