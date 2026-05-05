Платформа Space and Time представила виртуальные хранилища для институционального кредитования на блокчейне, что может повысить безопасность транзакций.

Платформа Space and Time запустила виртуальные хранилища для институционального кредитования на блокчейне. Новое решение направлено на повышение безопасности и прозрачности транзакций, особенно для крупных игроков рынка.

Развёрнуто по фактам

Space and Time, специализирующаяся на блокчейн-решениях для финансовых проектов, представила виртуальные хранилища для кредитования. Эти хранилища позволяют участникам рынка создавать соглашения с учётом специфических условий залога. Основная цель — обеспечить безопасность и прозрачность транзакций для институциональных кредиторов и заёмщиков. Подробнее — оборудование Bitmain.

Что говорят данные

По данным компании, виртуальные хранилища уже используются несколькими крупными финансовыми институтами. Это позволяет снизить риски, связанные с неисполнением обязательств, и повысить доверие к блокчейн-кредитованию. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные решения могут увеличить объём кредитования на блокчейне на 20-30% в ближайший год. Подробнее — майнеры Whatsminer.

Прогноз и риски

Эксперты прогнозируют рост интереса к блокчейн-кредитованию среди крупных игроков рынка. Однако остаются риски, связанные с регулированием и возможными техническими сбоями. В России, где курс рубля к доллару составляет около 90-95 ₽ за $1, такие решения могут быть особенно востребованы для международных транзакций.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских майнеров и инвесторов внедрение виртуальных хранилищ может означать новые возможности для кредитования и инвестиций. В условиях действующего регулирования РФ, включая ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», такие решения могут способствовать легализации и развитию блокчейн-технологий в стране. Подробнее — размещение оборудования на промышленной площадке.