Технологии

Сооснователь Neo предложил реформу управления с бюджетом в $461 млн

Сооснователь Neo предложил реструктуризацию фонда с возвратом токенов сообществу и введением формального надзора.

Сооснователь блокчейн-платформы Neo Да Хонгфэй выступил с предложением о масштабной реформе управления проектом. Согласно его плану, фонд Neo Foundation должен быть реструктурирован, а часть токенов возвращена сообществу. Общий бюджет инициативы оценивается в $461 млн.

Основной целью предложения является переход от текущей модели управления, которую Хонгфэй охарактеризовал как «доверься мне», к более прозрачной и подотчётной системе. План включает создание формальных механизмов надзора и распределение полномочий между различными заинтересованными сторонами.

Инициатива стала ответом на внутренние разногласия между сооснователями Neo по вопросам управления и контроля над проектом. В частности, обсуждается вопрос о распределении токенов NEO и GAS, а также о роли Neo Foundation в принятии стратегических решений.

Предложение Хонгфэя предполагает возврат части токенов сообществу через механизмы распределения, которые ещё предстоит разработать. Это должно повысить децентрализацию проекта и вовлечённость сообщества в процессы управления.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов в Neo предложенная реформа может означать повышение прозрачности и устойчивости проекта. Усиление роли сообщества в управлении и возврат токенов могут способствовать росту доверия к платформе и увеличению её привлекательности для разработчиков и пользователей. Однако успех инициативы будет зависеть от её реализации и поддержки со стороны других ключевых участников экосистемы Neo.

Частые вопросы

Что предложил сооснователь Neo?
Да Хонгфэй предложил реформу управления с бюджетом в $461 млн, включая реструктуризацию фонда и возврат токенов сообществу.
Почему это важно для Neo?
Реформа направлена на повышение прозрачности и децентрализации управления проектом, что может увеличить доверие к платформе.
Как это повлияет на инвесторов?
Для инвесторов это может означать повышение устойчивости и привлекательности Neo, но успех зависит от реализации реформы.

