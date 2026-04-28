Зачем Sony нужна приватность в блокчейне с возможностью аудита?

Компания Startale, ключевой разработчик в экосистеме Astar Network, объявила о планах по интеграции технологии Privacy Boost от Sunnyside Labs в своё приложение Soneium, связанное с Sony. Это позволит пользователям осуществлять приватные переводы, сохраняя при этом возможность аудита транзакций для целей комплаенса. Данное решение нацелено на удовлетворение потребностей корпоративного сектора, где конфиденциальность данных сочетается с необходимостью соответствия регуляторным требованиям.

Триггер события

Основным триггером стало заявление Startale о внедрении Privacy Boost в Soneium. Технология Privacy Boost использует криптографические методы, такие как доказательства с нулевым разглашением (Zero-Knowledge Proofs, ZKP), чтобы скрыть детали транзакций (отправитель, получатель, сумма) от публичного просмотра в блокчейне. При этом, для уполномоченных сторон сохраняется возможность выборочного раскрытия информации для аудита и проверки соответствия нормативным актам. Это отличает Privacy Boost от полностью анонимных решений, которые не предусматривают такого механизма.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В период с 2020 по 2025 год наблюдался рост интереса к приватным блокчейнам и решениям для конфиденциальных транзакций. Например, в 2020 году активно развивались такие проекты, как Aztec Network и Tornado Cash, предлагавшие полную анонимность. Однако, после ужесточения регуляторного давления, особенно в 2022 году, когда Tornado Cash попал под санкции OFAC, фокус сместился на решения, обеспечивающие «регулируемую приватность» или «приватность с комплаенсом». В мае 2024 года ситуация с приватными протоколами остаётся напряжённой, и решения, подобные Privacy Boost, которые сочетают конфиденциальность с возможностью аудита, становятся всё более востребованными для корпоративного сектора. Это позволяет крупным компаниям, таким как Sony, использовать преимущества блокчейна, не нарушая требования законодательства, включая положения, аналогичные российскому 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который требует идентификации участников транзакций.

Цифры, которые меняют картину

Хотя конкретные объёмы транзакций или количество пользователей Soneium пока не раскрываются, сам факт интеграции Privacy Boost указывает на значительный потенциал. По данным отчётов, рынок корпоративных блокчейн-решений к 2025 году может достигнуть объёма в десятки миллиардов долларов. Решения, обеспечивающие конфиденциальность, но при этом соответствующие регуляторным требованиям, могут занять существенную долю этого рынка. Например, по нашей оценке, до 40% корпоративных блокчейн-проектов в ближайшие два года будут включать элементы регулируемой приватности. Это обусловлено тем, что крупные игроки, оперирующие значительными финансовыми потоками, не могут позволить себе полную анонимность. Для сравнения, средний объём транзакций в децентрализованных финансах (DeFi) за 2023 год составил около 100 миллиардов долларов, но большая часть этих операций не требовала строгих аудиторских механизмов, в отличие от корпоративного сектора.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

На горизонте 3-6 месяцев интеграция Privacy Boost в Soneium может стать прецедентом для других крупных корпораций, рассматривающих блокчейн-технологии. Это демонстрирует, что приватность и комплаенс не являются взаимоисключающими понятиями в блокчейне. Для российского рынка, где вопрос регулирования криптовалют и майнинга активно обсуждается (например, через реестр майнеров ФНС и ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах»), такие решения могут быть особенно актуальны. Российские компании, которые рассматривают использование блокчейна для внутренних расчётов или управления активами, сталкиваются с необходимостью обеспечения конфиденциальности коммерческой информации при одновременном соблюдении требований налогового и финансового мониторинга. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, эффективное управление цифровыми активами и их приватность могут значительно повлиять на финансовую стабильность и конкурентоспособность компаний. Развитие таких технологий может стимулировать создание новых промышленных майнинг-площадок в регионах РФ с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч, поскольку спрос на инфраструктуру для обработки приватных транзакций будет расти.

«Мы стремимся предоставить нашим пользователям передовые решения, сочетающие безопасность и соответствие требованиям», — заявил представитель Startale.

Это подтверждает стратегический подход компании к развитию блокчеейн-продуктов.

Вывод

Интеграция Privacy Boost в Soneium от Startale представляет собой значительный шаг к созданию регулируемых и приватных блокчейн-решений для корпоративного сектора. Это событие подчёркивает растущую потребность в технологиях, которые могут обеспечить конфиденциальность транзакций, не жертвуя при этом возможностью аудита и соответствия нормативным требованиям. Для российского рынка это открывает новые перспективы для легализации и внедрения блокчейн-технологий в бизнес-процессы, предлагая модель, которая может быть адаптирована к местным регуляторным условиям и способствовать развитию цифровой экономики.