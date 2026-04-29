Аналитики Fidelity Digital Assets зафиксировали снижение метрики чистой нереализованной прибыли и убытков (NUPL) Solana до -0.67. Исторически такой уровень предшествовал среднему росту актива на 516% в течение года, однако компания предупреждает об отсутствии гарантий повторения сценария.

«Появляются предварительные признаки стабилизации. Показатель NUPL восстановился на 29% после падения до -0.94 в начале февраля, что могло стать точкой капитуляции для инвесторов, не желающих фиксировать растущие убытки. Риск снижения сохраняется, и формирование нового дна нельзя исключать» — говорится в отчёте Fidelity Digital Assets за второй квартал 2026 года, где аналитики компании зафиксировали падение стоимости актива Solana (SOL) на 71% от исторического максимума 2025 года, что привело к значительным нереализованным убыткам у держателей.

Заявление и его автор

Отчёт подготовлен Fidelity Digital Assets, подразделением глобальной инвестиционной компании Fidelity Investments, управляющей активами на сумму более $13 триллионов. В документе аналитики Fidelity акцентируют внимание на метрике чистой нереализованной прибыли и убытков (Net Unrealized Profit/Loss, NUPL) для Solana. Этот показатель, отражающий разницу между общей нереализованной прибылью и общей нереализованной убытками всех держателей актива, снизился до отметки -0.67. По данным Fidelity, исторически такой уровень NUPL предшествовал среднему росту стоимости актива на 516% в течение года. Однако, специалисты компании подчёркивают отсутствие гарантий повторения этого сценария, указывая на ограниченность исторических данных.

Технические или юридические детали

Метрика NUPL рассчитывается как отношение разницы между рыночной капитализацией и реализованной капитализацией к рыночной капитализации. Значение -0.67 означает, что совокупные нереализованные убытки держателей Solana значительно превышают совокупные нереализованные прибыли. В первом квартале 2026 года показатель NUPL для Solana упал на 148%, снизившись с -0.27 до -0.67. За тот же период цена SOL снизилась на 33%. Индикатор находится в зоне «капитуляции», что традиционно считается сильным сигналом к потенциальному развороту тренда, хотя и не гарантирует его. В отчёте также отмечается, что текущие уровни NUPL для Solana имеют слабую корреляцию с будущей доходностью. Годовая форвардная доходность имеет нулевую корреляцию, а трёхлетняя корреляция составляет -0.16, что указывает на слабую обратную зависимость на более длительных отрезках времени.

Несмотря на ценовое падение, сетевая активность Solana демонстрирует устойчивый рост. Количество активных адресов за месяц увеличилось на 50% в первом квартале 2026 года, а число новых кошельков выросло на 35%. Это указывает на продолжающееся развитие экосистемы и приток новых пользователей, что может стать фундаментальной основой для будущего восстановления. По нашей оценке, рост числа активных пользователей на 35% в условиях медвежьего рынка является ключевым фактором, который отличает текущую ситуацию от предыдущих спадов и может способствовать более быстрому восстановлению.

Сравнение с прошлыми кейсами

Исторические данные, на которые ссылается Fidelity, охватывают всего 10 годовых окон для анализа доходности и 6 трёхлетних окон, что подчёркивает относительную молодость блокчейн-индустрии и высокую волатильность активов. Например, в мае 2022 года, во время обвала рынка после краха Terra (LUNA) и Celsius, NUPL для многих альткоинов также достигал экстремально низких значений, что впоследствии привело к значительному росту в следующем бычьем цикле. Однако, тогда сетевая активность не всегда демонстрировала такой устойчивый рост, как сейчас у Solana. В конце 2022 года, после банкротства FTX, Solana пережила ещё одно серьёзное падение, поскольку была тесно связана с Alameda Research. Тем не менее, актив сумел восстановиться, демонстрируя устойчивость экосистемы. В отличие от текущей ситуации, тогда не было такого выраженного роста пользовательской базы на фоне ценового спада.

Для сравнения, в периоды значительных коррекций биткоина (BTC), например, в 2018 или 2022 годах, аналогичные метрики для BTC также сигнализировали о перепроданности, но восстановление происходило с разной скоростью и амплитудой. Среднегодовой рост в 516% после достижения NUPL -0.67 является впечатляющим, но важно помнить, что это среднее значение, и отдельные случаи могли сильно отличаться. Например, после обвала в марте 2020 года, вызванного пандемией, многие активы показали гораздо более стремительный рост.

Последствия для криптоиндустрии

Потенциальный рост Solana на 516% в течение года, если историческая закономерность сохранится, может значительно повлиять на весь рынок альткоинов. Solana, как один из ключевых игроков в сегменте высокопроизводительных блокчейнов, часто выступает индикатором настроений для других проектов. Успешное восстановление SOL может привлечь капитал в другие L1-решения (блокчейны первого уровня) и DeFi-проекты (децентрализованные финансы), работающие на этой платформе. Это также может усилить конкуренцию с Ethereum и его L2-решениями (надстройки над основной сетью), особенно в сегменте NFT и GameFi, где Solana активно развивается.

Для российского инвестора это означает потенциальную возможность для получения прибыли, но с учётом повышенных рисков. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, рост SOL на 516% приведёт к значительному увеличению рублёвой выручки. Однако, необходимо учитывать налогообложение: НДФЛ 13% для доходов до 5 млн рублей и 15% для доходов свыше этой суммы. Российским майнерам, особенно тем, кто использует дешёвую электроэнергию в регионах вроде Иркутской области (где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч), восстановление рынка альткоинов может косвенно повлиять на прибыльность майнинга, так как многие майнеры диверсифицируют портфели, включая в них и альткоины.

Рост интереса к Solana также может стимулировать развитие инфраструктуры, такой как хостинг для нод и валидаторов, а также поставки комплектующих для майнинга и стейкинга в России. В условиях активного формирования реестра майнеров ФНС и обсуждения лимитов Минэнерго по майнингу, легализация и прозрачность операций становятся всё более важными. Увеличение капитализации Solana может способствовать притоку инвестиций в российские промышленные майнинг-площадки, которые ищут новые источники дохода помимо традиционного майнинга биткоина.

Fidelity Digital Assets, как крупный институциональный игрок, своим отчётом привлекает внимание к Solana, что может способствовать притоку институционального капитала. Это, в свою очередь, может придать рынку дополнительную стабильность и ликвидность, снижая волатильность в долгосрочной перспективе, но не исключая краткосрочных колебаний.

В целом, заявление Fidelity подчёркивает цикличность крипторынка и потенциал восстановления даже после глубоких коррекций. Однако, инвесторам следует проявлять осторожность и не полагаться исключительно на исторические паттерны, учитывая динамичный характер индустрии и постоянно меняющуюся макроэкономическую среду.