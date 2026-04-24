Solana пробивает ключевое сопротивление

Криптовалюта Solana (SOL) находится в центре внимания аналитиков после того, как ей удалось пробить многомесячную нисходящую линию тренда. Несмотря на небольшое снижение в течение последних 24 часов, торговля SOL в районе $85,50 вызывает интерес к более крупным ценовым движениям, формирующимся на старших таймфреймах. Технические эксперты отмечают схождение двух трендовых линий на дневных и недельных графиках, и успешное закрепление выше пробитого сопротивления может открыть путь к целям в диапазоне $120–$125.

Аналитик CryptoCurb представил дневной график, демонстрирующий, как SOL уверенно преодолела нисходящую трендовую линию, которая сдерживала рост цены на протяжении нескольких месяцев. Эта линия сопротивления выдержала ряд макроэкономических потрясений, включая внезапный обвал на Binance и эскалацию конфликта в Иране в конце 2025 года. Прорыв является значимым событием, однако его устойчивость будет зависеть от успешного ретеста: покупателям необходимо удержать пробитую линию тренда в качестве новой поддержки, иначе сигнал на рост может быстро ослабнуть.

Перспективы роста и ключевые уровни

Помимо дневного графика, Rendoshi AI обратил внимание на недельный таймфрейм, указав на $120 как на следующую важную цель, если краткосрочный нисходящий тренд от пика SOL в конце 2025 года будет окончательно сломлен. С учетом того, что 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) находится в диапазоне $116–$124, а ликвидность на выходных традиционно снижена, ближайшие 48 часов имеют решающее значение для среднесрочной динамики SOL. Динамика накопления Биткойна также добавляет макроэкономический контекст, который стоит учитывать при анализе перспектив Solana.

В настоящее время SOL торгуется в узком диапазоне, демонстрируя фазу консолидации, а не четкий тренд. Цена находится чуть ниже 50-дневной скользящей средней, и ни одна из сторон не имеет явной поддержки объемов. Ключевой областью является отметка $85. Пока этот уровень удерживается, структура рынка остается неизменной, и текущая ситуация рассматривается как нормальная консолидация, а не признак слабости. Если цена Solana сможет преодолеть $88,7 и закрепиться выше, это может спровоцировать рост импульса и движение к низким $90, что изменит краткосрочный нарратив. В противном случае, вероятна дальнейшая торговля в диапазоне $85–$88 в ожидании катализатора. Риск заключается в пробое уровня $84, что ослабит структуру и вернет в игру отметку $82, откладывая любое восстановление.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ текущая ситуация с Solana представляет интересную возможность, но требует осторожности. Прорыв долгосрочного нисходящего тренда является бычьим сигналом, однако подтверждение этого прорыва через успешный ретест критически важно. В условиях повышенной волатильности на криптовалютных рынках и геополитической неопределенности, инвесторам следует внимательно следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. Достижение $120 для SOL будет означать значительный рост, однако это движение не будет быстрым и потребует устойчивого притока капитала. Диверсификация портфеля и управление рисками остаются приоритетными стратегиями.

Хотя Solana не является криптовалютой, которую можно майнить с помощью ASIC-устройств или GPU, ее ценовая динамика косвенно влияет на весь крипторынок. Рост крупных альткоинов, таких как SOL, часто способствует общему бычьему настроению, что может положительно сказаться на прибыльности майнинга Биткойна и других Proof-of-Work криптовалют за счет роста их рыночной стоимости. Майнерам следует отслеживать общие рыночные тенденции, чтобы принимать обоснованные решения о расширении мощностей или фиксации прибыли, поскольку сильные альткоины могут сигнализировать о более широком притоке капитала в криптоиндустрию.