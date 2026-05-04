SOL Strategies приобретает кросс-чейн агрегатор Houdini за $18 млн. Сделка направлена на создание нового источника дохода и снижение зависимости компании от рыночных циклов.

Что произошло

SOL Strategies, инвестиционная компания, специализирующаяся на экосистеме Solana, объявила о приобретении кросс-чейн агрегатора Houdini за $18 млн. Houdini позволяет пользователям обменивать активы между различными блокчейнами, обеспечивая конфиденциальность и безопасность транзакций.

Контекст и предыстория события

Houdini был основан в 2022 году и быстро стал популярным среди пользователей, благодаря своей способности обеспечивать анонимные кросс-чейн транзакции. SOL Strategies, в свою очередь, активно инвестирует в проекты, связанные с Solana, стремясь укрепить свою позицию на рынке. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные сделки становятся всё более распространёнными в условиях растущей конкуренции в криптоиндустрии.

Реакция рынка

После объявления о сделке цена токена SOL (Solana) осталась стабильной, что может свидетельствовать о нейтральной реакции рынка на новость. Однако аналитики ожидают, что приобретение Houdini может положительно сказаться на долгосрочной перспективе SOL Strategies.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров и инвесторов эта сделка может открыть новые возможности для работы с кросс-чейн транзакциями, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где стоимость электроэнергии составляет в среднем 3-5 рублей за кВт·ч. Кроме того, учитывая текущий курс ЦБ РФ около 90-95 рублей за $1, российские инвесторы могут рассмотреть возможность инвестирования в проекты, связанные с Solana, через платформы, поддерживающие кросс-чейн обмены.

Сделка между SOL Strategies и Houdini подчёркивает растущий интерес к кросс-чейн технологиям и их потенциалу для создания новых источников дохода в криптоиндустрии.