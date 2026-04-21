Криптоплатформа SoFi добавила поддержку депозитов XRP, однако пользователи не могут выводить токены на внешние кошельки. Это ограничение вызвало критику со стороны сообщества.

Криптоплатформа SoFi, известная своими услугами в области финансов и цифровых активов, объявила о добавлении поддержки депозитов токена XRP. Однако пользователи столкнулись с серьёзным ограничением: платформа не позволяет выводить XRP на внешние кошельки. Эта информация подтверждается официальной страницей поддержки SoFi.

Согласно данным платформы, пользователи могут пополнять свои счета XRP, но все операции вывода токенов за пределы экосистемы SoFi заблокированы. Это решение вызвало волну критики со стороны криптосообщества, которое считает такие ограничения неоправданными и противоречащими принципам децентрализации.

XRP, токен компании Ripple, является одним из самых популярных альткоинов на рынке. Его поддержка на крупных платформах, таких как SoFi, важна для дальнейшего роста его использования. Однако ограничения на вывод могут снизить привлекательность платформы для опытных пользователей, которые предпочитают полный контроль над своими активами.

Пока SoFi не предоставила официальных комментариев относительно причин такого решения. Возможно, это связано с регуляторными требованиями или внутренней политикой компании. Тем не менее, отсутствие возможности вывода токенов на внешние кошельки остаётся серьёзным недостатком для пользователей.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ это новость подчёркивает важность внимательного изучения условий платформ перед использованием их услуг. Ограничения на вывод средств могут стать неожиданностью и привести к неудобствам. Рекомендуется выбирать платформы, которые предоставляют полный контроль над активами, включая возможность вывода на внешние кошельки.