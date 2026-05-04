Lomond School в Шотландии запустила полностью финансируемую стипендию в биткоинах, покрывающую обучение и проживание для одного студента. Заявки принимаются до 24 мая.

Шотландская школа Lomond запустила полностью финансируемую стипендию в биткоинах, которая покроет два года обучения и проживания для одного студента. Заявки принимаются до 24 мая 2026 года, сообщает Bitcoin Magazine.

Заявление и его автор

Директор школы Клэр Чизхолм заявила, что стипендия демонстрирует интерес глобального биткоин-сообщества к проекту. "Это возможность для студентов учиться в среде, где дебаты о деньгах, технологиях и будущем экономики становятся частью повседневной жизни", — отметила она. Подробнее — майнеры Bitmain.

Технические или юридические детали

Стипендия покрывает обучение и проживание в школе Burnbrae для одного студента, который не смог бы получить такое образование без поддержки. Школа также начала создавать биткоин-казначейство, финансируемое за счёт пожертвований от сторонников биткоина. Кроме того, Lomond School запустила собственный биткоин-узел и несколько майнинговых установок, которые поддерживают сеть и обеспечивают тепло для классов.

Сравнение с прошлыми кейсами

Это не первый шаг Lomond School в интеграции биткоина. С осени 2025 года школа стала первой в мире, принимающей биткоины за обучение. Некоторые родители уже оплачивают обучение в BTC, что стало частью стратегии школы по созданию долгосрочной финансовой устойчивости. Подробнее — линейка MicroBT.

Последствия для криптоиндустрии

По нашим наблюдениям, подобные инициативы могут стать примером для других образовательных учреждений, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где затраты на майнинг составляют в среднем 3-5 рублей за кВт·ч. В России такие проекты могли бы стимулировать развитие криптообразования и легализацию майнинга через реестр ФНС.

Курс биткоина на момент публикации составляет около 90-95 рублей за доллар по курсу ЦБ РФ, что делает стипендию особенно привлекательной для российских студентов, учитывая текущую экономическую ситуацию. Подробнее — хостинг ASIC с льготным тарифом.