Несмотря на снижение открытого интереса на 7%, криптовалюта Shiba Inu продолжает удерживать уровень $0.000006. Это происходит на фоне изменения настроений инвесторов на рынке.

Криптовалюта Shiba Inu демонстрирует устойчивость, сохраняя позиции в зоне $0.000006, несмотря на снижение открытого интереса (OI) на 7%. По данным аналитиков, текущий показатель OI составляет 9.85 трлн SHIB, что свидетельствует о снижении активности на фьючерсном рынке.

Открытый интерес — это ключевой индикатор, отражающий общее количество открытых фьючерсных контрактов на актив. Его снижение часто указывает на уменьшение активности трейдеров или изменение их стратегий. В случае с Shiba Inu это может быть связано с общим охлаждением интереса к мемкоинам или перераспределением капитала в другие секторы крипторынка.

Несмотря на падение OI, цена SHIB остаётся стабильной, что может говорить о наличии поддержки со стороны долгосрочных инвесторов. Однако эксперты отмечают, что дальнейшая динамика будет зависеть от общего состояния рынка и возможных новостей, связанных с развитием экосистемы Shiba Inu.

Что это значит для инвесторов из России и СНГ? Снижение открытого интереса может сигнализировать о временной паузе в активности вокруг Shiba Inu. Однако стабильность цены на текущем уровне говорит о том, что актив сохраняет интерес со стороны сообщества. Инвесторам стоит внимательно следить за новостями и рыночной динамикой, чтобы принимать обоснованные решения.