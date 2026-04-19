Shiba Inu достиг 20 000 транзакций сжигания токенов

Криптовалюта Shiba Inu (SHIB) достигла значительного рубежа в своей истории, преодолев отметку в 20 000 транзакций сжигания токенов. Согласно последним данным, на сегодняшний день сожжено 41,08% от первоначального объёма эмиссии. Это событие подчёркивает активность сообщества и стремление к повышению стоимости актива за счёт сокращения предложения.

Сжигание токенов — это процесс, при котором определённое количество криптовалюты отправляется на специальные адреса, делая их недоступными для дальнейшего использования. В случае с Shiba Inu это помогает уменьшить общий объём токенов в обращении, что теоретически может способствовать росту их стоимости.

Сообщество Shiba Inu активно поддерживает инициативы по сжиганию токенов, что является частью стратегии по повышению привлекательности актива. На данный момент сожжено более 410 триллионов токенов SHIB, что составляет значительную часть от первоначального объёма эмиссии.

Этот процесс также демонстрирует вовлечённость держателей токенов, которые добровольно участвуют в сжигании, чтобы поддержать проект и потенциально увеличить стоимость своих активов. Сжигание токенов стало важным элементом экосистемы Shiba Inu, способствуя её развитию и укреплению позиций на рынке.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов достижение Shiba Inu отметки в 20 000 транзакций сжигания токенов является важным сигналом. Это свидетельствует о высокой активности сообщества и стремлении к повышению стоимости актива. Сокращение предложения токенов может положительно сказаться на их цене, что делает Shiba Inu потенциально привлекательным для инвестиций. Однако важно учитывать риски, связанные с высокой волатильностью криптовалют.