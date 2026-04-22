Игровая блокчейн-сеть Ronin, являющаяся фундаментом популярной игры Axie Infinity, объявила о переходе на решение второго уровня Ethereum. Это событие, запланированное на 17 июня, призвано существенно снизить инфляцию токена RON с текущих 20% до менее чем 1%, а также внедрить систему автоматических вознаграждений для разработчиков.

Сеть Ronin, основа Axie Infinity, анонсировала миграцию на Ethereum Layer-2

Игровая блокчейн-сеть Ronin, являющаяся фундаментом популярной игры Axie Infinity, объявила о переходе на решение второго уровня Ethereum. Это событие, запланированное на 17 июня, призвано существенно снизить инфляцию токена RON с текущих 20% до менее чем 1%, а также внедрить систему автоматических вознаграждений для разработчиков. Данный шаг направлен на повышение устойчивости и привлекательности экосистемы Ronin для пользователей и создателей контента.

Миграция Ronin на Ethereum Layer-2 является стратегическим решением, которое позволит сети использовать масштабируемость и безопасность основной сети Ethereum, одновременно сохраняя высокую пропускную способность и низкие комиссии, необходимые для игровых приложений. Разработчики Ronin подчеркивают, что основной целью является создание более стабильной и предсказуемой экономической модели для токена RON. Снижение инфляции до уровня менее 1% в год значительно уменьшит давление на цену актива и сделает его более привлекательным для долгосрочных держателей и инвесторов.

Помимо сокращения инфляции, обновление включает внедрение механизма автоматических вознаграждений для разработчиков. Этот механизм будет стимулировать создание новых игр и децентрализованных приложений (dApps) в экосистеме Ronin, обеспечивая им устойчивый источник дохода. Такая инициатива призвана привлечь больше талантов и инноваций, способствуя диверсификации и росту платформы за пределами Axie Infinity. Это также способствует децентрализации управления и развитию сети, поскольку разработчики будут напрямую заинтересованы в успехе своих проектов и всей экосистемы.

Ronin уже зарекомендовала себя как одна из ведущих игровых блокчейн-сетей, обслуживая миллионы транзакций и поддерживая активное сообщество игроков и разработчиков. Переход на Ethereum Layer-2 является логичным шагом в эволюции платформы, позволяющим ей адаптироваться к растущим требованиям рынка и обеспечивать более эффективную и экономичную работу. Это обновление также может послужить примером для других игровых блокчейнов, ищущих способы оптимизации своих экономических моделей и повышения масштабируемости.

«Мы стремимся создать устойчивую экономику и стимулировать инновации в нашей экосистеме», — заявили представители Ronin.

Что это значит для рынка и майнеров?

Для инвесторов и пользователей из России и СНГ, активно участвующих в экосистеме Axie Infinity, это обновление означает потенциальное укрепление позиций токена RON за счет снижения инфляционного давления. Улучшенная масштабируемость и снижение комиссий могут сделать игровые транзакции более доступными и привлекательными. Для майнеров, хотя Ronin не является сетью, напрямую использующей PoW-майнинг, косвенное влияние может быть связано с общим ростом интереса к игровым блокчейнам и решениям второго уровня Ethereum. Успех таких проектов может стимулировать спрос на вычислительные мощности для поддержки основной сети Ethereum, что в перспективе может повлиять на доходность майнинга ETH или других PoW-криптовалют, если они будут использоваться для обеспечения безопасности L2-решений.