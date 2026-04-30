В четверг сенат США единогласно принял резолюцию, запрещающую сенаторам торговать на рынках прогнозов. Это решение вызвано опасениями использования инсайдерской информации для получения прибыли.

Что зафиксировано

Сенаторы больше не могут участвовать в торговле на рынках прогнозов, где можно делать ставки на исход политических событий, выборов или законодательных инициатив. Резолюция была принята единогласно, что подчеркивает серьезность проблемы.

Причины

Основной причиной запрета стали опасения, что сенаторы могут использовать инсайдерскую информацию для получения прибыли на рынках прогнозов. Это создает конфликт интересов и подрывает доверие к политической системе.

Цифры и метрики

Рынки прогнозов в США оцениваются в несколько миллиардов долларов. По данным за 2023 год, объем торгов на таких платформах превысил $5 млрд. При этом сенаторы, обладая доступом к закрытой информации, могли бы влиять на результаты торгов.

Что будет дальше

Запрет может распространиться и на другие уровни власти, включая членов Палаты представителей и государственных служащих. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные меры могут стать трендом в других странах, включая Россию, где рынки прогнозов также набирают популярность.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров и инвесторов важно учитывать, что регулирование рынков прогнозов может ужесточаться. Это может повлиять на доходность инвестиций в криптовалютные проекты, связанные с прогнозированием. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, такие изменения могут существенно сказаться на рублёвой выручке.

Кроме того, в России уже действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который регулирует криптовалютные операции. Майнерам стоит следить за изменениями в законодательстве, чтобы минимизировать риски.