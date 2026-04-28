Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) за последние сутки запросила общественные комментарии по предложению биржи NYSE Arca. Инициатива NYSE Arca предполагает, что не менее 85% активов товарного криптотраста, претендующего на листинг, должны соответствовать существующим правилам листинга биржи. Это решение SEC является частью продолжающегося диалога регулятора с участниками рынка по вопросам интеграции криптовалютных продуктов в традиционные финансовые инструменты.

Что зафиксировано

SEC официально открыла период для публичных комментариев по поданному NYSE Arca предложению. Суть предложения заключается в установлении порога в 85% для «соответствующих активов» (eligible assets) в структуре товарных криптотрастов, которые стремятся получить листинг на бирже. Это означает, что подавляющая часть базовых активов, на которых строится ETF, должна отвечать строгим критериям, уже применяемым NYSE Arca к другим финансовым продуктам. Такое требование направлено на повышение прозрачности и снижение рисков для инвесторов, поскольку оно обязывает эмитентов ETF использовать активы, которые уже прошли определённую проверку и соответствуют регуляторным стандартам.

Причины

Основная причина такого шага со стороны SEC и NYSE Arca — стремление к усилению защиты инвесторов и минимизации рисков, связанных с волатильностью и спецификой криптовалютных активов. В условиях, когда курс рубля к доллару находится в диапазоне 90-95 ₽ за $1, а мировые рынки демонстрируют повышенную чувствительность к регуляторным новостям, американские регуляторы пытаются создать более предсказуемую среду для криптоинвестиций. Введение правила 85% позволяет SEC более тщательно контролировать качество активов, лежащих в основе крипто-ETF, снижая вероятность манипуляций и повышая ликвидность. Это также отражает общую тенденцию к ужесточению надзора за крипторынком, наблюдаемую после череды громких банкротств и скандалов в 2022 году. Регуляторы стремятся избежать повторения ситуаций, когда инвесторы теряли средства из-за непрозрачности или ненадёжности базовых активов.

Цифры и метрики

Предложение NYSE Arca фиксирует конкретный процентный порог — 85%. Это не абсолютное требование, а скорее компромисс, оставляющий эмитентам ETF некоторую гибкость (15% активов могут быть менее строго регулируемыми или новыми). Для сравнения, в мае 2024 года SEC одобрила спотовые Ethereum ETF, но процесс их запуска оказался более сложным, чем для Bitcoin ETF, что демонстрирует осторожность регулятора. Общий объём активов под управлением крипто-ETF в США уже превышает $50 млрд, и каждое новое правило может существенно повлиять на приток капитала в этот сегмент. Например, после запуска спотовых Bitcoin ETF в январе 2024 года, чистый приток средств в них за первые несколько месяцев составил более $10 млрд, что подчёркивает значимость регуляторных решений для динамики рынка.

Что будет дальше

После завершения периода общественных комментариев SEC проанализирует полученные отзывы и примет окончательное решение по предложению NYSE Arca. Если правило будет принято, это может упростить процесс одобрения новых крипто-ETF, поскольку эмитенты будут иметь чёткие ориентиры по структуре своих продуктов. С другой стороны, это может затруднить запуск ETF, основанных на менее ликвидных или более экзотических криптовалютах, поскольку им будет сложнее соответствовать требованию 85% «соответствующих активов». Это также может подтолкнуть другие биржи и регуляторов к разработке аналогичных стандартов, создавая более унифицированную регуляторную среду для криптоактивов.

Уроки для российского майнера

Для российского майнера и инвестора эти события в США имеют косвенное, но важное значение. Ужесточение регулирования на крупнейшем мировом рынке криптовалют формирует прецеденты и стандарты, которые могут быть адаптированы и в других юрисдикциях. Российские майнеры, особенно те, кто работает на промышленных площадках в Иркутской области или Красноярском крае с тарифами 3-5 ₽/кВт·ч, заинтересованы в стабильности и предсказуемости крипторынка. Легализация майнинга в России через реестр майнеров ФНС и разработка ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» показывают, что российские власти также стремятся к регулированию отрасли. Если крупные мировые рынки станут более прозрачными и доступными через ETF, это может увеличить общий спрос на криптовалюты, что положительно скажется на доходности майнинга в рублях. Однако, ужесточение требований к активам может также означать, что российским инвесторам будет сложнее получить доступ к менее регулируемым или более рискованным криптоактивам через традиционные финансовые инструменты в будущем.

Решение SEC по предложению NYSE Arca станет важным шагом в формировании регуляторного ландшафта для крипто-ETF в США. Это событие подчеркивает стремление регуляторов к балансу между инновациями и защитой инвесторов, что в конечном итоге влияет на глобальное восприятие и принятие криптовалют.