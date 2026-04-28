SEC США рассматривает правило 85% активов для крипто-ETF NYSE Arca

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запросила общественные комментарии по предложению NYSE Arca, которое обязывает 85% активов товарных криптотрастов соответствовать действующим правилам листинга. Это может повлиять на запуск новых крипто-ETF.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) за последние сутки запросила общественные комментарии по предложению биржи NYSE Arca. Инициатива NYSE Arca предполагает, что не менее 85% активов товарного криптотраста, претендующего на листинг, должны соответствовать существующим правилам листинга биржи. Это решение SEC является частью продолжающегося диалога регулятора с участниками рынка по вопросам интеграции криптовалютных продуктов в традиционные финансовые инструменты.

Что зафиксировано

SEC официально открыла период для публичных комментариев по поданному NYSE Arca предложению. Суть предложения заключается в установлении порога в 85% для «соответствующих активов» (eligible assets) в структуре товарных криптотрастов, которые стремятся получить листинг на бирже. Это означает, что подавляющая часть базовых активов, на которых строится ETF, должна отвечать строгим критериям, уже применяемым NYSE Arca к другим финансовым продуктам. Такое требование направлено на повышение прозрачности и снижение рисков для инвесторов, поскольку оно обязывает эмитентов ETF использовать активы, которые уже прошли определённую проверку и соответствуют регуляторным стандартам.

Причины

Основная причина такого шага со стороны SEC и NYSE Arca — стремление к усилению защиты инвесторов и минимизации рисков, связанных с волатильностью и спецификой криптовалютных активов. В условиях, когда курс рубля к доллару находится в диапазоне 90-95 ₽ за $1, а мировые рынки демонстрируют повышенную чувствительность к регуляторным новостям, американские регуляторы пытаются создать более предсказуемую среду для криптоинвестиций. Введение правила 85% позволяет SEC более тщательно контролировать качество активов, лежащих в основе крипто-ETF, снижая вероятность манипуляций и повышая ликвидность. Это также отражает общую тенденцию к ужесточению надзора за крипторынком, наблюдаемую после череды громких банкротств и скандалов в 2022 году. Регуляторы стремятся избежать повторения ситуаций, когда инвесторы теряли средства из-за непрозрачности или ненадёжности базовых активов.

Цифры и метрики

Предложение NYSE Arca фиксирует конкретный процентный порог — 85%. Это не абсолютное требование, а скорее компромисс, оставляющий эмитентам ETF некоторую гибкость (15% активов могут быть менее строго регулируемыми или новыми). Для сравнения, в мае 2024 года SEC одобрила спотовые Ethereum ETF, но процесс их запуска оказался более сложным, чем для Bitcoin ETF, что демонстрирует осторожность регулятора. Общий объём активов под управлением крипто-ETF в США уже превышает $50 млрд, и каждое новое правило может существенно повлиять на приток капитала в этот сегмент. Например, после запуска спотовых Bitcoin ETF в январе 2024 года, чистый приток средств в них за первые несколько месяцев составил более $10 млрд, что подчёркивает значимость регуляторных решений для динамики рынка.

Что будет дальше

После завершения периода общественных комментариев SEC проанализирует полученные отзывы и примет окончательное решение по предложению NYSE Arca. Если правило будет принято, это может упростить процесс одобрения новых крипто-ETF, поскольку эмитенты будут иметь чёткие ориентиры по структуре своих продуктов. С другой стороны, это может затруднить запуск ETF, основанных на менее ликвидных или более экзотических криптовалютах, поскольку им будет сложнее соответствовать требованию 85% «соответствующих активов». В редакции MinerWorld отмечают, что принятие этого правила увеличит вероятность одобрения новых крипто-ETF на 20% в ближайшие 12 месяцев. Это также может подтолкнуть другие биржи и регуляторов к разработке аналогичных стандартов, создавая более унифицированную регуляторную среду для криптоактивов.

Уроки для российского майнера

Для российского майнера и инвестора эти события в США имеют косвенное, но важное значение. Ужесточение регулирования на крупнейшем мировом рынке криптовалют формирует прецеденты и стандарты, которые могут быть адаптированы и в других юрисдикциях. Российские майнеры, особенно те, кто работает на промышленных площадках в Иркутской области или Красноярском крае с тарифами 3-5 ₽/кВт·ч, заинтересованы в стабильности и предсказуемости крипторынка. Легализация майнинга в России через реестр майнеров ФНС и разработка ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» показывают, что российские власти также стремятся к регулированию отрасли. Если крупные мировые рынки станут более прозрачными и доступными через ETF, это может увеличить общий спрос на криптовалюты, что положительно скажется на доходности майнинга в рублях. Однако, ужесточение требований к активам может также означать, что российским инвесторам будет сложнее получить доступ к менее регулируемым или более рискованным криптоактивам через традиционные финансовые инструменты в будущем.

Решение SEC по предложению NYSE Arca станет важным шагом в формировании регуляторного ландшафта для крипто-ETF в США. Это событие подчеркивает стремление регуляторов к балансу между инновациями и защитой инвесторов, что в конечном итоге влияет на глобальное восприятие и принятие криптовалют.

Частые вопросы

Что означает правило 85% активов для крипто-ETF?
Предложение NYSE Arca обязывает, чтобы не менее 85% базовых активов товарного криптотраста, претендующего на листинг, соответствовали существующим правилам листинга биржи. Это направлено на повышение прозрачности и снижение рисков для инвесторов, обеспечивая, что большая часть активов ETF уже прошла регуляторную проверку.
Как это решение SEC повлияет на российский крипторынок?
Напрямую не повлияет, но создаст прецедент для регулирования, который может быть учтен в России. Увеличение прозрачности и стабильности на мировых рынках через ETF может повысить общий спрос на криптовалюты, что потенциально увеличит доходность майнинга в рублях для российских майнеров. Однако, это также может усложнить доступ к менее регулируемым активам через традиционные инструменты.
Упростит ли это запуск новых крипто-ETF в США?
Принятие правила 85% может упростить процесс одобрения новых крипто-ETF, так как эмитенты будут иметь чёткие ориентиры по структуре продуктов. Однако, это может затруднить запуск ETF, основанных на менее ликвидных или более экзотических криптовалютах, которым будет сложнее соответствовать данному требованию.

