Санкции превратили Иран в криптовалютную державу: майнинг стал массовым явлением, а биткоин — инструментом международных расчётов. Себестоимость добычи BTC в стране составляет $1000-$1500 благодаря дешёвой электроэнергии.

Себестоимость майнинга биткоина в Иране составляет $1000-$1500, что почти вдвое ниже среднемировых показателей. Такой уровень затрат стал возможен благодаря дешёвой электроэнергии, которую обеспечивают колоссальные запасы нефти и газа.

Хронология событий

Изоляция Ирана от международных финансовых систем началась в 2012 году с введения санкций против иранских банков. В 2018 году США вывели страну из системы SWIFT, что полностью отрезало её от глобальной финансовой инфраструктуры. В ответ Иран начал массово внедрять криптовалюты как альтернативный способ расчётов.

К 2020 году майнинг стал повсеместным явлением: оборудование устанавливали на производствах, в школах и даже мечетях. Это привело к дефициту электроэнергии, и власти попытались ограничить добычу криптовалют, но безуспешно.

Ключевые цифры и метрики

Себестоимость майнинга BTC в Иране: $1000-$1500

Среднемировая себестоимость: $2500-$3000

Доля Ирана в глобальном хешрейте BTC: ~7% (по данным Cambridge Centre for Alternative Finance)

Количество криптокошельков у населения: более 12 млн

Что говорят участники рынка

«Без криптовалют существование иранского бизнеса — как внутреннего, так и внешнего — сегодня трудно представить», — заявил эксперт по Ирану Ибрагим Мелло. По его словам, биткоин стал повседневным инструментом расчётов для миллионов иранцев.

Российский угол

Ситуация в Иране имеет параллели с Россией, где также наблюдается рост криптоактивности на фоне санкций. По данным ФНС, в реестр майнеров уже внесено более 200 компаний, преимущественно в регионах с дешёвой электроэнергией — Иркутской области и Красноярском крае. Средний тариф для промышленного майнинга в этих регионах составляет 3-4 ₽/кВт·ч.

В редакции MinerWorld отмечают, что опыт Ирана демонстрирует: криптовалюты могут стать эффективным инструментом для стран, оказавшихся под санкциями. Однако массовый майнинг требует баланса между доступностью электроэнергии и нагрузкой на энергосистему.