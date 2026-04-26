Мировые рынки, включая криптовалютный сектор, пристально следят за предстоящим заседанием Федеральной резервной системы США 28 апреля. Несмотря на низкие ожидания по изменению процентных ставок, инфляционное давление и геополитические риски создают неопределенность, влияя на волатильность рисковых активов.

Предстоящее заседание ФРС: ключевые ожидания рынков

Мировые финансовые рынки, включая сегмент цифровых активов, сфокусированы на предстоящем заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США, которое состоится 28 апреля. Хотя большинство аналитиков не прогнозируют изменений в ключевой процентной ставке, инвесторы внимательно следят за риторикой регулятора. Основное внимание будет уделено оценкам ФРС относительно инфляционных процессов и их потенциального влияния на будущую монетарную политику.

Текущая экономическая ситуация характеризуется сохранением инфляции выше целевого уровня, установленного ФРС. Это создает определенное давление на регулятор, который вынужден балансировать между стимулированием экономического роста и сдерживанием роста цен. Дополнительным фактором неопределенности выступают геополитические риски, которые оказывают существенное влияние на мировые цены на нефть. Колебания на энергетических рынках, в свою очередь, транслируются на более широкий спектр рисковых активов, включая криптовалюты, усиливая их волатильность.

Влияние макроэкономических факторов на криптовалютный рынок

В условиях повышенной инфляции и геополитической напряженности, инвесторы часто пересматривают свои портфели, стремясь к активам, которые могут служить защитой от обесценивания или, наоборот, к высокодоходным, но более рискованным инструментам. Криптовалюты, такие как Биткойн, исторически демонстрировали потенциал как средство сохранения стоимости в условиях инфляции, однако их высокая волатильность также делает их чувствительными к глобальным экономическим потрясениям.

Решения и заявления ФРС имеют прямое влияние на ликвидность в финансовой системе. Ужесточение монетарной политики или даже намеки на это могут привести к сокращению доступного капитала, что, как правило, негативно сказывается на рисковых активах. И наоборот, сохранение мягкой политики может способствовать притоку средств в криптовалюты. Таким образом, каждое слово представителей ФРС тщательно анализируется участниками рынка.

В текущих условиях, когда инфляционные ожидания остаются высокими, а геополитическая обстановка нестабильна, инвесторы будут искать сигналы о том, как ФРС планирует реагировать на эти вызовы. Любые изменения в прогнозах по инфляции или экономическому росту, а также комментарии относительно будущих шагов по изменению процентных ставок или программы количественного смягчения, могут вызвать значительные движения на рынках.

«Рынки внимательно следят за любыми изменениями в риторике ФРС, поскольку это напрямую влияет на стоимость капитала и аппетит к риску», — отметил один из аналитиков.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ решения Федеральной резервной системы США имеют опосредованное, но значимое влияние. Изменения в глобальной ликвидности и настроениях инвесторов на мировых рынках, вызванные заявлениями ФРС, напрямую отражаются на курсах основных криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум. Усиление волатильности или коррекция на мировом крипторынке может привести к снижению доходности майнинга и падению стоимости активов в портфелях. В условиях повышенной неопределенности, рекомендуется проявлять осторожность, диверсифицировать риски и внимательно следить за макроэкономическими показателями, которые формируют глобальный инвестиционный климат.