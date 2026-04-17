Дональд Трамп заявил о скором заключении соглашения с Ираном, что может повлиять на рынки и курс биткоина.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что Соединённые Штаты находятся на пороге заключения соглашения с Ираном. По его словам, стороны «очень близки к сделке», которая может положить конец длительному конфликту между двумя странами. Это заявление было сделано в Белом доме и сразу же привлекло внимание мировых рынков.

Трамп отметил, что встреча между представителями США и Ирана может состояться в ближайшее время. Хотя детали соглашения пока не раскрываются, сам факт возможного перемирия уже вызвал волну обсуждений среди аналитиков и инвесторов. Многие ожидают, что такое развитие событий может привести к стабилизации на Ближнем Востоке, что, в свою очередь, повлияет на глобальные рынки.

Особое внимание уделяется возможному воздействию на криптовалюты, в частности на биткоин. Некоторые эксперты предполагают, что заключение соглашения может спровоцировать рост BTC выше отметки $76,000. Это связано с тем, что геополитическая нестабильность часто толкает инвесторов в сторону криптовалют как альтернативного актива.

Однако стоит учитывать, что подобные заявления могут иметь как краткосрочный, так и долгосрочный эффект. В случае успешного завершения переговоров между США и Ираном, это может привести к снижению напряжённости на Ближнем Востоке, что, в свою очередь, может повлиять на цены на нефть и другие сырьевые товары.

Что это значит

Для инвесторов из России и СНГ заявление Трампа о возможном перемирии с Ираном может стать важным сигналом. Снижение геополитической напряжённости может привести к стабилизации рынков и росту доверия к рисковым активам, включая криптовалюты. Однако важно следить за дальнейшими событиями и не делать поспешных выводов, так как ситуация может измениться в любой момент.