Решение Ирана принимать Биткоин за проход судов через Ормузский пролив подняло вопрос о понимании криптовалют военными США. Адмирал Сэмюэл Папаро назвал Биткоин инструментом национальной безопасности, но эксперты сомневаются в глубине этого понимания.

Иран и Ормузский пролив: новый взгляд на Биткоин

Недавнее решение Ирана принимать оплату в Биткоине, китайских юанях и стейблкоинах за проход судов через стратегически важный Ормузский пролив вызвало оживленные дискуссии в Вашингтоне. Этот шаг вновь поднял вопрос о том, насколько хорошо американские военные понимают криптовалюты и могут ли они эффективно использовать их в качестве инструмента национальной мощи. Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти, что делает его ключевой точкой в глобальной торговле.

Представители Bitcoin Policy Institute (BPI) отмечают, что, хотя Иран склоняется к использованию стейблкоинов, Биткоин обладает уникальным свойством: его невозможно заморозить. В отличие от стейблкоинов, которые могут быть заблокированы эмитентами на уровне контракта, сеть Биткоина децентрализована, что исключает возможность внешнего контроля, блокировки транзакций или отключения.

«Это одна из самых значительных ситуаций, когда Биткоин очень явно является стратегическим активом», — заявил Сэм Лайман, руководитель отдела исследований BPI, подчеркнув, что предпочтение Ирана к BTC в определенных транзакциях объясняется его устойчивостью к заморозке.

Адмирал ВМС США о Биткоине как инструменте национальной безопасности

На фоне этих событий, выступление адмирала ВМС США Сэмюэла Папаро перед Комитетом Сената по вооруженным силам приобрело особую значимость. Адмирал, отвечающий за Индо-Тихоокеанское командование США, заявил, что правительство США управляет узлом Биткоина и охарактеризовал криптовалюту как «комбинацию криптографии, блокчейна и доказательства работы». Он представил Биткоин как инструмент компьютерных наук и средство проецирования силы, подчеркивая его преимущества в кибербезопасности и национальной мощи.

Однако реакция криптосообщества на эти заявления была неоднозначной. Многие эксперты, включая крипто-образователя Мэттью Краттера, выразили сомнения в глубине понимания адмиралом и сенатором Томми Табервиллом сути технологии. Краттер отметил, что их рассуждения звучали поверхностно, как будто они читали информацию из Википедии, и не демонстрировали реального понимания предмета.

Разрыв в понимании и его последствия

Критика со стороны Биткоин-сообщества сводилась к одному: если военные США рассматривают криптовалюту как стратегический актив, то расплывчатые формулировки о «компьютерных научных инструментах» и «проецировании силы» не внушают уверенности в том, что лица, принимающие решения, действительно понимают ключевые свойства сети. Особенно это касается тех свойств, которые делают Биткоин полезным в сложных геополитических условиях.

Действия Ирана в Ормузском проливе лишь подчеркнули этот разрыв. Данные Bitcoin Policy Institute показывают, что транзакции, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана, составляют почти половину общего объема криптовалютного рынка внутри страны. Это не маргинальный случай использования, а активное применение сети государственным и военным аппаратом с очевидной целью.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ:

Ситуация с Ираном и реакция военных США показывают растущее признание Биткоина как геополитического инструмента. Для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ это подтверждает важность децентрализованных активов в условиях санкций и геополитической нестабильности. Способность Биткоина обходить традиционные финансовые системы делает его привлекательным для стран, находящихся под давлением, и подчеркивает необходимость глубокого понимания этой технологии как на государственном, так и на индивидуальном уровне. Развитие инфраструктуры для работы с криптовалютами, включая майнинг, становится стратегически важным направлением.