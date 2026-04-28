Магазин
LIVE
BTC $76,583 ▼ 0.71% ETH $2,294 ▼ 0.18% BNB $624.96 ▼ 0.18% SOL $84.13 ▼ 0.32% XRP $1.3800 ▼ 1.13% TON $1.3100 ▼ 0.41%
Рынок 1 мин

Robinhood: рост выручки на 15% при падении криптодоходов на 47%

В первом квартале 2026 года Robinhood показал рост общей выручки на 15% до $1,07 млрд, несмотря на падение доходов от криптоторговли на 47% до $134 млн. Основным драйвером роста стали ставки на события.

На первый взгляд, падение выручки от криптоторговли почти вдвое должно было стать тревожным сигналом для Robinhood. Однако акции компании не только не рухнули, но и показали устойчивость, а общая выручка выросла на 15%.

Что не так с привычным взглядом

Традиционно, инвестиционные платформы, активно работающие с криптовалютами, рассматриваются как прямые бенефициары роста крипторынка. Ожидалось, что на фоне волатильности и интереса к цифровым активам, доходы Robinhood от криптоопераций будут расти или, по крайней мере, сохранятся. Снижение этого показателя на 47% до $134 млн в первом квартале 2026 года, казалось бы, должно было негативно сказаться на общем финансовом положении компании и настроениях инвесторов. Однако рынок отреагировал иначе, демонстрируя, что диверсификация доходов и новые направления могут компенсировать даже значительные просадки в ключевых сегментах.

Реальные данные

В первом квартале 2026 года общая выручка Robinhood достигла $1,07 млрд, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот рост произошел благодаря рекордному увеличению доходов от нового направления — ставок на события (event betting), которые стали основным драйвером. При этом, доходы от транзакций с акциями выросли на 23% до $217 млн, а от опционов — на 10% до $322 млн. Чистый процентный доход также увеличился на 22% до $436 млн. Количество активных пользователей за месяц (MAU) выросло до 14,7 млн, что на 13% больше, чем в предыдущем квартале. Общие активы под управлением (AUC) достигли $130 млрд, увеличившись на 20%.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Рост доходов от ставок на события выгоден Robinhood, так как это позволяет снизить зависимость от волатильности крипторынка и диверсифицировать источники прибыли. Инвесторы, ориентированные на долгосрочный рост компании, также выигрывают от такой стратегии, поскольку она демонстрирует адаптивность бизнеса. С другой стороны, криптоинвесторы и трейдеры, которые использовали Robinhood как основную платформу для операций с цифровыми активами, могут столкнуться с потенциальным снижением внимания компании к развитию криптосервисов, если другие направления будут приносить больше прибыли. Это может выразиться в замедлении внедрения новых монет или функций. По нашим наблюдениям, компании, успешно диверсифицирующие свои доходы, демонстрируют более высокую устойчивость к рыночным шокам, что подтверждается текущими результатами Robinhood.

Российский контекст

Для российского криптосообщества и инвесторов ситуация с Robinhood имеет косвенное, но важное значение. Российские майнеры, работающие в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, в основном ориентированы на добычу биткоина и других криптовалют. Их выручка напрямую зависит от курса цифровых активов, который на момент публикации составляет около 90-95 ₽ за $1 по курсу ЦБ РФ. Снижение интереса к криптоторговле на крупных западных платформах, таких как Robinhood, может указывать на изменение глобальных инвестиционных потоков, что потенциально влияет на общую ликвидность и ценообразование криптоактивов. Если крупные игроки переключаются на другие виды доходов, это может ослабить давление покупателей на крипторынке. Российские инвесторы, которые используют зарубежные платформы для диверсификации портфеля, также могут столкнуться с изменением приоритетов этих платформ, что повлияет на доступность и условия торговли криптоактивами.

Частые вопросы

Почему акции Robinhood выросли при падении криптодоходов?
Акции Robinhood показали устойчивость и рост благодаря диверсификации доходов. Значительный прирост выручки от ставок на события, а также рост доходов от акций, опционов и чистого процентного дохода компенсировали снижение поступлений от криптоторговли.
Как это повлияет на российских криптоинвесторов?
Для российских криптоинвесторов это может означать изменение глобальных инвестиционных трендов. Если крупные платформы переключаются на другие источники дохода, это может косвенно повлиять на ликвидность и ценообразование криптоактивов, а также на доступность криптосервисов на зарубежных площадках.
Какие новые направления принесли Robinhood основной доход?
Основным драйвером роста выручки Robinhood в первом квартале 2026 года стали ставки на события (event betting). Также значительный вклад внесли доходы от транзакций с акциями, опционами и чистый процентный доход.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости