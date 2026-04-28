На первый взгляд, падение выручки от криптоторговли почти вдвое должно было стать тревожным сигналом для Robinhood. Однако акции компании не только не рухнули, но и показали устойчивость, а общая выручка выросла на 15%.

Что не так с привычным взглядом

Традиционно, инвестиционные платформы, активно работающие с криптовалютами, рассматриваются как прямые бенефициары роста крипторынка. Ожидалось, что на фоне волатильности и интереса к цифровым активам, доходы Robinhood от криптоопераций будут расти или, по крайней мере, сохранятся. Снижение этого показателя на 47% до $134 млн в первом квартале 2026 года, казалось бы, должно было негативно сказаться на общем финансовом положении компании и настроениях инвесторов. Однако рынок отреагировал иначе, демонстрируя, что диверсификация доходов и новые направления могут компенсировать даже значительные просадки в ключевых сегментах.

Реальные данные

В первом квартале 2026 года общая выручка Robinhood достигла $1,07 млрд, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот рост произошел благодаря рекордному увеличению доходов от нового направления — ставок на события (event betting), которые стали основным драйвером. При этом, доходы от транзакций с акциями выросли на 23% до $217 млн, а от опционов — на 10% до $322 млн. Чистый процентный доход также увеличился на 22% до $436 млн. Количество активных пользователей за месяц (MAU) выросло до 14,7 млн, что на 13% больше, чем в предыдущем квартале. Общие активы под управлением (AUC) достигли $130 млрд, увеличившись на 20%.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Рост доходов от ставок на события выгоден Robinhood, так как это позволяет снизить зависимость от волатильности крипторынка и диверсифицировать источники прибыли. Инвесторы, ориентированные на долгосрочный рост компании, также выигрывают от такой стратегии, поскольку она демонстрирует адаптивность бизнеса. С другой стороны, криптоинвесторы и трейдеры, которые использовали Robinhood как основную платформу для операций с цифровыми активами, могут столкнуться с потенциальным снижением внимания компании к развитию криптосервисов, если другие направления будут приносить больше прибыли. Это может выразиться в замедлении внедрения новых монет или функций. По нашим наблюдениям, компании, успешно диверсифицирующие свои доходы, демонстрируют более высокую устойчивость к рыночным шокам, что подтверждается текущими результатами Robinhood.

Российский контекст

Для российского криптосообщества и инвесторов ситуация с Robinhood имеет косвенное, но важное значение. Российские майнеры, работающие в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, в основном ориентированы на добычу биткоина и других криптовалют. Их выручка напрямую зависит от курса цифровых активов, который на момент публикации составляет около 90-95 ₽ за $1 по курсу ЦБ РФ. Снижение интереса к криптоторговле на крупных западных платформах, таких как Robinhood, может указывать на изменение глобальных инвестиционных потоков, что потенциально влияет на общую ликвидность и ценообразование криптоактивов. Если крупные игроки переключаются на другие виды доходов, это может ослабить давление покупателей на крипторынке. Российские инвесторы, которые используют зарубежные платформы для диверсификации портфеля, также могут столкнуться с изменением приоритетов этих платформ, что повлияет на доступность и условия торговли криптоактивами.