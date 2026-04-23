Ripple выпустила $49 млн RLUSD, пока XRP ищет поддержку, SHIB на Coinbase ETF

Ripple выпустила 49 миллионов RLUSD, в то время как XRP приближается к критической зоне. Shiba Inu (SHIB) достигла важного листинга на Coinbase ETF, а Bitcoin сохраняет прогноз в $96 600, несмотря на рост цен на нефть на Hyperliquid.

#XRP #SHIB #BTC
Ripple выпустила $49 млн RLUSD, пока XRP ищет поддержку, SHIB на Coinbase ETF

Ripple выпускает стейблкоин RLUSD на фоне волатильности XRP

Компания Ripple объявила о выпуске 49 миллионов долларов США в виде своего нового стейблкоина RLUSD. Это событие происходит в период, когда собственный токен Ripple, XRP, приближается к критической зоне, требующей поддержки покупателей для предотвращения дальнейшего снижения. Запуск RLUSD, привязанного к доллару США, является частью стратегии Ripple по расширению своего присутствия на рынке стейблкоинов и предоставлению пользователям стабильного актива для транзакций и хранения стоимости.

Выпуск стейблкоина может служить двум целям: с одной стороны, он демонстрирует технологические возможности Ripple и её стремление к инновациям в сфере цифровых активов. С другой стороны, это может быть попыткой диверсифицировать продукты компании, снижая зависимость от волатильности XRP. Для инвесторов и пользователей экосистемы Ripple появление RLUSD предоставляет новую возможность для хеджирования рисков и использования стабильного актива в условиях рыночных колебаний.

Shiba Inu (SHIB) добивается листинга на Coinbase ETF

Мем-токен Shiba Inu (SHIB) достиг значимого успеха, получив листинг на биржевом фонде (ETF) Coinbase. Это событие является ключевым моментом для сообщества SHIB, поскольку оно повышает легитимность актива и открывает его для более широкого круга институциональных и розничных инвесторов через регулируемые инвестиционные продукты. Листинг на ETF, связанном с Coinbase, одной из крупнейших криптовалютных бирж, может значительно увеличить ликвидность и объём торгов SHIB, а также способствовать его дальнейшему принятию.

Подобные листинги часто рассматриваются как индикатор зрелости актива и его потенциала для долгосрочного роста. Для держателей SHIB это означает повышение доступности и, возможно, стабильности цены, поскольку ETF обычно привлекают более консервативных инвесторов. Это также подчёркивает растущую тенденцию к интеграции мем-токенов в традиционные финансовые инструменты, что является важным шагом для всей криптовалютной индустрии.

Bitcoin сохраняет прогноз в $96 600, несмотря на рост цен на нефть

Несмотря на недавний скачок цен на нефть, который часто вызывает опасения по поводу инфляции и ужесточения монетарной политики, Bitcoin (BTC) демонстрирует устойчивость, сохраняя прогноз цены в $96 600 на платформе Hyperliquid. Эта устойчивость указывает на то, что инвесторы продолжают рассматривать Bitcoin как потенциальное убежище от инфляции или как актив, не коррелирующий напрямую с традиционными рынками сырья. Способность BTC удерживать свои ценовые ориентиры в условиях макроэкономической неопределённости подчёркивает его растущую роль в глобальной финансовой системе.

Аналитики отмечают, что, хотя рост цен на нефть может создавать краткосрочное давление на рисковые активы, долгосрочные фундаментальные факторы Bitcoin, такие как ограниченное предложение и растущее институциональное принятие, продолжают доминировать. Прогноз в $96 600 на Hyperliquid отражает оптимистичные настроения среди трейдеров деривативов, которые ожидают значительного роста стоимости первой криптовалюты в ближайшем будущем. Это также может быть связано с ожиданиями дальнейшего притока капитала в спотовые Bitcoin ETF.

«Выпуск 49 миллионов RLUSD демонстрирует амбиции Ripple в сфере стейблкоинов», — отмечают аналитики рынка.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов и участников крипторынка из России и СНГ эти события имеют несколько важных аспектов. Запуск RLUSD от Ripple может предложить новые возможности для использования стабильных активов, что особенно актуально в условиях волатильности и ограничений на традиционные финансовые операции. Это может стать удобным инструментом для трансграничных платежей и сохранения капитала. Листинг SHIB на Coinbase ETF, хотя и напрямую не влияет на доступность для всех инвесторов из региона из-за регуляторных особенностей, сигнализирует о растущей легитимности мем-токенов и их потенциале для роста, что может привлечь внимание к аналогичным активам. Устойчивость Bitcoin к внешним экономическим шокам, таким как рост цен на нефть, подтверждает его статус как надёжного актива, что может укрепить доверие инвесторов из РФ/СНГ, ищущих альтернативные способы сохранения и приумножения капитала в условиях геополитической нестабильности. Майнерам стоит обратить внимание на общие настроения рынка, так как стабильность BTC прямо влияет на рентабельность майнинга.

Частые вопросы

Что означает выпуск 49 миллионов RLUSD для Ripple?
Выпуск RLUSD демонстрирует стремление Ripple к расширению в сфере стейблкоинов и диверсификации своих продуктов, предоставляя пользователям стабильный актив для транзакций и хеджирования рисков.
Почему листинг SHIB на Coinbase ETF важен?
Листинг SHIB на Coinbase ETF повышает легитимность актива, открывает его для более широкого круга инвесторов и может значительно увеличить ликвидность и объём торгов, способствуя дальнейшему принятию.
Как рост цен на нефть влияет на прогноз Bitcoin в $96 600?
Несмотря на рост цен на нефть, Bitcoin сохраняет свой прогноз, что указывает на его устойчивость и потенциальную роль как убежища от инфляции, а также на растущее институциональное принятие, не коррелирующее с традиционными рынками сырья.

