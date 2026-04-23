Ripple выпустила 49 миллионов RLUSD, в то время как XRP приближается к критической зоне. Shiba Inu (SHIB) достигла важного листинга на Coinbase ETF, а Bitcoin сохраняет прогноз в $96 600, несмотря на рост цен на нефть на Hyperliquid.

Ripple выпускает стейблкоин RLUSD на фоне волатильности XRP

Компания Ripple объявила о выпуске 49 миллионов долларов США в виде своего нового стейблкоина RLUSD. Это событие происходит в период, когда собственный токен Ripple, XRP, приближается к критической зоне, требующей поддержки покупателей для предотвращения дальнейшего снижения. Запуск RLUSD, привязанного к доллару США, является частью стратегии Ripple по расширению своего присутствия на рынке стейблкоинов и предоставлению пользователям стабильного актива для транзакций и хранения стоимости.

Выпуск стейблкоина может служить двум целям: с одной стороны, он демонстрирует технологические возможности Ripple и её стремление к инновациям в сфере цифровых активов. С другой стороны, это может быть попыткой диверсифицировать продукты компании, снижая зависимость от волатильности XRP. Для инвесторов и пользователей экосистемы Ripple появление RLUSD предоставляет новую возможность для хеджирования рисков и использования стабильного актива в условиях рыночных колебаний.

Shiba Inu (SHIB) добивается листинга на Coinbase ETF

Мем-токен Shiba Inu (SHIB) достиг значимого успеха, получив листинг на биржевом фонде (ETF) Coinbase. Это событие является ключевым моментом для сообщества SHIB, поскольку оно повышает легитимность актива и открывает его для более широкого круга институциональных и розничных инвесторов через регулируемые инвестиционные продукты. Листинг на ETF, связанном с Coinbase, одной из крупнейших криптовалютных бирж, может значительно увеличить ликвидность и объём торгов SHIB, а также способствовать его дальнейшему принятию.

Подобные листинги часто рассматриваются как индикатор зрелости актива и его потенциала для долгосрочного роста. Для держателей SHIB это означает повышение доступности и, возможно, стабильности цены, поскольку ETF обычно привлекают более консервативных инвесторов. Это также подчёркивает растущую тенденцию к интеграции мем-токенов в традиционные финансовые инструменты, что является важным шагом для всей криптовалютной индустрии.

Bitcoin сохраняет прогноз в $96 600, несмотря на рост цен на нефть

Несмотря на недавний скачок цен на нефть, который часто вызывает опасения по поводу инфляции и ужесточения монетарной политики, Bitcoin (BTC) демонстрирует устойчивость, сохраняя прогноз цены в $96 600 на платформе Hyperliquid. Эта устойчивость указывает на то, что инвесторы продолжают рассматривать Bitcoin как потенциальное убежище от инфляции или как актив, не коррелирующий напрямую с традиционными рынками сырья. Способность BTC удерживать свои ценовые ориентиры в условиях макроэкономической неопределённости подчёркивает его растущую роль в глобальной финансовой системе.

Аналитики отмечают, что, хотя рост цен на нефть может создавать краткосрочное давление на рисковые активы, долгосрочные фундаментальные факторы Bitcoin, такие как ограниченное предложение и растущее институциональное принятие, продолжают доминировать. Прогноз в $96 600 на Hyperliquid отражает оптимистичные настроения среди трейдеров деривативов, которые ожидают значительного роста стоимости первой криптовалюты в ближайшем будущем. Это также может быть связано с ожиданиями дальнейшего притока капитала в спотовые Bitcoin ETF.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов и участников крипторынка из России и СНГ эти события имеют несколько важных аспектов. Запуск RLUSD от Ripple может предложить новые возможности для использования стабильных активов, что особенно актуально в условиях волатильности и ограничений на традиционные финансовые операции. Это может стать удобным инструментом для трансграничных платежей и сохранения капитала. Листинг SHIB на Coinbase ETF, хотя и напрямую не влияет на доступность для всех инвесторов из региона из-за регуляторных особенностей, сигнализирует о растущей легитимности мем-токенов и их потенциале для роста, что может привлечь внимание к аналогичным активам. Устойчивость Bitcoin к внешним экономическим шокам, таким как рост цен на нефть, подтверждает его статус как надёжного актива, что может укрепить доверие инвесторов из РФ/СНГ, ищущих альтернативные способы сохранения и приумножения капитала в условиях геополитической нестабильности. Майнерам стоит обратить внимание на общие настроения рынка, так как стабильность BTC прямо влияет на рентабельность майнинга.