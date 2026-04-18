Аналитик Джейк Клавер прогнозирует, что Ripple займет доминирующее положение в глобальной платежной инфраструктуре к 2040 году, сравнивая компанию с Amazon. Он отмечает стратегические поглощения Ripple и потенциальное влияние роста XRP до $10 на розничных инвесторов.

Ripple на пути к доминированию в глобальных платежах

Аналитик Джейк Клавер представил амбициозный прогноз относительно будущего Ripple, предполагая, что к 2040 году компания может стать ключевым игроком в мировой платежной и банковской инфраструктуре. По его мнению, Ripple движется к тому, чтобы занять доминирующее положение, сравнимое с «Amazon в сфере платежей и банковской инфраструктуры».

Клавер обосновывает свой прогноз активной стратегией поглощений, которую Ripple последовательно реализует. Среди недавних приобретений — платформа для управления денежными средствами GTreasury, клиринговая и брокерская фирма Hidden Road (теперь Ripple Prime), а также Rail, специализирующаяся на выпуске и управлении стейблкоинами. Важным шагом стало приобретение Metaco и Standard Custody, которые объединились в Ripple Custody, получив банковскую лицензию и BitLicense в Нью-Йорке. Эти шаги, по мнению аналитика, свидетельствуют о формировании комплексной глобальной инфраструктуры для бэкэнд-платежей и расчетов.

Стратегия роста и роль XRP

Сравнение с Amazon не случайно. Клавер проводит параллели с тем, как Amazon в течение многих лет создавала свою логистическую сеть и цепочки поставок, прежде чем ее масштабы стали очевидны для широкой публики. Аналогичным образом, Ripple активно строит расчетные системы, решения для хранения активов и инструменты ликвидности, предвосхищая будущие потребности крупных финансовых учреждений.

Аналитик, работающий с институциональными держателями XRP, отмечает, что эти клиенты лучше понимают долгосрочную перспективу и менее склонны к ранней фиксации прибыли. Он также разрабатывает финансовые продукты, позволяющие держателям использовать XRP в качестве залога для получения дохода без необходимости продажи, что снижает давление на продажу актива в долгосрочной перспективе.

«Я думаю, что они станут Голиафом, Amazon в сфере платежей и банковской инфраструктуры», — заявил Клавер.

Что касается розничных инвесторов, Клавер прогнозирует, что от 30% до 50% держателей XRP со значительными позициями могут продать часть своих активов, если цена токена достигнет $10. Для многих это станет «изменяющей жизнь» суммой. Согласно данным, около 250 000 человек по всему миру владеют более чем 3000 XRP, и для значительной части из них $10 за токен будет означать существенную прибыль. Клавер считает такое поведение рациональным, а не признаком отсутствия уверенности в проекте.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ прогноз Клавера подчеркивает потенциал долгосрочного роста XRP, несмотря на текущую волатильность и регуляторные неопределенности. Если Ripple действительно станет доминирующим игроком в глобальных платежах, это может значительно увеличить спрос на XRP как на мост для трансграничных транзакций. Однако важно учитывать, что такие прогнозы являются спекулятивными и зависят от множества факторов, включая развитие регуляторной среды и конкуренции на рынке.

Практический вывод для инвесторов

Инвесторам, рассматривающим XRP, следует внимательно изучить стратегию Ripple по расширению инфраструктуры и ее потенциальное влияние на цену токена. Достижение отметки в $10 за XRP может спровоцировать значительные продажи со стороны розничных держателей, что может создать временное давление на цену. Диверсификация портфеля и понимание рисков, связанных с любым криптовалютным активом, остаются ключевыми принципами. Долгосрочное видение Ripple как инфраструктурной компании, а не просто криптовалютного проекта, может быть важным фактором для принятия инвестиционных решений.