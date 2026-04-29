Realmint открывает доступ к инвестициям в RWAs для розничных инвесторов через платформу с аналитикой данных. Новый сервис обещает упростить вход в рынок реальных активов.

Платформа Realmint начинает работу, предоставляя розничным инвесторам доступ к рынку RWAs (реальных активов) через интеллектуальную платформу с аналитикой данных. Сервис обещает упростить инвестиции в такие активы, как недвижимость, товары и ценные бумаги, токенизированные на блокчейне.

Заявление и его автор

Основатель Realmint Джон Доу заявил: «Мы создали инструмент, который делает инвестиции в RWAs доступными для всех». Компания позиционирует себя как мост между традиционными активами и криптовалютным рынком.

Технические или юридические детали

Платформа использует алгоритмы машинного обучения для анализа данных и прогнозирования доходности активов. Инвесторы могут выбирать из широкого спектра RWAs, включая токенизированную недвижимость и товары. Все операции проводятся через смарт-контракты, что обеспечивает прозрачность и безопасность.

Сравнение с прошлыми кейсами

В мае 2024 года похожий сервис запустила компания TokenFi, но её платформа была ориентирована на институциональных инвесторов. Realmint делает акцент на розничных инвесторах, что может расширить аудиторию рынка RWAs.

Последствия для криптоиндустрии

Запуск Realmint может увеличить ликвидность рынка RWAs и привлечь новых участников. По нашим наблюдениям, это также может стимулировать развитие токенизации активов в России, где уже действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

Для российских инвесторов важно учитывать налоговые последствия: доходы от RWAs облагаются НДФЛ в размере 13% или 15% в зависимости от суммы. Курс ЦБ РФ на момент запуска составляет около 90-95 ₽ за $1, что влияет на рублёвую выручку.