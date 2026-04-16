Предложение BIP-361: защита Bitcoin от квантовых угроз

В сообществе разработчиков Bitcoin активно обсуждается новое предложение, известное как BIP-361. Его основная цель — минимизировать риски, связанные с потенциальными квантовыми атаками на сеть Bitcoin. Суть инициативы заключается в заморозке биткоинов, которые считаются наиболее уязвимыми для эксплойтов, использующих квантовые вычисления.

Квантовые компьютеры, находящиеся пока на ранних стадиях развития, в будущем могут представлять серьёзную угрозу для существующих криптографических алгоритмов, включая те, что используются в Bitcoin. В частности, речь идёт о возможности взлома публичных ключей, которые генерируются из приватных ключей при совершении транзакций. Если квантовый компьютер сможет эффективно вычислять приватный ключ по публичному, это поставит под угрозу безопасность средств на адресах, которые уже раскрыли свой публичный ключ (например, после первой транзакции).

Предложение BIP-361 направлено на адреса, которые уже совершили как минимум одну транзакцию. Именно эти адреса наиболее уязвимы, поскольку их публичные ключи уже известны в сети. Заморозка таких средств позволит предотвратить их потенциальное хищение в случае появления достаточно мощных квантовых компьютеров. Механизм заморозки предполагает временное ограничение на перемещение этих активов, пока не будут разработаны и внедрены более надёжные, квантово-устойчивые криптографические решения.

Вопрос о внедрении BIP-361 вызывает активные дебаты в сообществе Bitcoin. С одной стороны, сторонники предложения подчёркивают необходимость упреждающих мер для защиты целостности сети и средств пользователей в долгосрочной перспективе. Они указывают на то, что игнорирование потенциальной угрозы может привести к катастрофическим последствиям. С другой стороны, критики выражают опасения относительно централизации и потенциального нарушения принципов децентрализации Bitcoin, поскольку заморозка средств, даже временная, является серьёзным вмешательством в свободу распоряжения активами. Также поднимаются вопросы о том, кто будет определять критерии уязвимости и как будет осуществляться процесс разморозки.

Что это значит для майнеров и инвесторов из России и СНГ?

Для майнеров и инвесторов из России и стран СНГ, как и для всего мирового криптосообщества, развитие квантовых технологий и меры по защите от них имеют долгосрочное значение. Хотя угроза квантовых атак пока не является непосредственной, обсуждение подобных предложений, как BIP-361, подчёркивает важность постоянного развития и адаптации протокола Bitcoin к новым вызовам. Майнерам следует внимательно следить за обновлениями протокола и потенциальными изменениями в правилах транзакций, которые могут повлиять на их операционную деятельность. Инвесторам же важно понимать, что сообщество Bitcoin активно работает над обеспечением долгосрочной безопасности активов, что является позитивным фактором для стабильности и надёжности криптовалюты в целом. Это также может стимулировать разработку новых, более безопасных криптографических алгоритмов для будущих поколений ASIC-майнеров.