Предложение хардфорка eCash и перераспределение активов Сатоши

Известный биткоин-разработчик Пол Шторц (Paul Sztorc) анонсировал планы по проведению хардфорка сети биткоина, который получит название eCash. Запуск новой цепи запланирован на август текущего года. Отличительной чертой этого предложения является намерение Шторца перераспределить до половины биткоинов, предположительно принадлежащих создателю сети Сатоши Накамото. Общий объем этих активов оценивается примерно в 1,1 миллиона BTC, что по текущему курсу составляет около 40 миллиардов долларов США.

Шторц объясняет это решение необходимостью финансирования дальнейшей разработки нового блокчейна. По его словам, это «несомненно, будет спорным решением», но он считает его «необходимым и даже идеальным». Данный подход беспрецедентен, поскольку он нарушает одно из фундаментальных правил биткоина — неприкосновенность первоначального распределения монет Сатоши, независимо от того, как давно они были перемещены. До сих пор ни один хардфорк биткоина, включая Bitcoin SV, Bitcoin Cash или Bitcoin Gold, не осмеливался затрагивать активы Сатоши.

Разработчик утверждает, что у него нет другого выбора, поскольку хардфорки сталкиваются с проблемой финансирования на этапе создания инфраструктуры до запуска, когда отсутствуют доходы и токены для продажи. Предложение Шторца вызывает вопросы о том, как будет осуществляться это перераспределение и какие инвесторы получат доступ к этим монетам.

Особенности eCash и внедрение Drivechains

В отличие от хардфорка Bitcoin Cash в 2017 году, который был направлен на увеличение размера блока, eCash сосредоточится на активации технологии Drivechains. Это предложение Шторца, которое позволяет создавать масштабируемые сети второго уровня (Layer 2), но которое годами отклонялось основными разработчиками биткоина. Drivechains представляют собой сайдчейны, безопасность которых обеспечивается майнерами биткоина. Они позволяют внедрять новые функции без изменения базового уровня биткоина, привнося в сеть программируемость, характерную для других блокчейнов.

Пол Шторц сообщил, что уже семь сетей второго уровня находятся в разработке для eCash. Среди них — ориентированная на конфиденциальность цепь, аналогичная Zcash, рынок предсказаний, децентрализованная биржа и цепь, устойчивая к квантовым атакам. Держатели биткоинов получат эквивалентное количество монет eCash в новой сети. Например, если у пользователя есть 4,19 BTC, он получит 4,19 eCash.

Критика и вопросы к предложению

Идея перераспределения монет Сатоши сама по себе является весьма спорной. Однако есть еще один аспект предложения Шторца, который вызывает серьезные вопросы: он планирует вручную перераспределить эти монеты «высококачественным инвесторам (то есть аккредитованным)». Это противоречит изначальной философии биткоина, который в 2009 году мог добывать любой желающий с помощью обычного компьютера, без предварительных продаж, венчурного капитала или инсайдеров. Сатоши добывал монеты наравне со всеми, используя то же оборудование и сталкиваясь с той же сложностью.

Предложение Шторца ставит под сомнение эти основополагающие принципы и поднимает ряд неудобных вопросов: кто именно будет считаться «аккредитованным инвестором»? Какова будет структура сделки? В течение какого периода будут перераспределяться монеты? И что произойдет, если эти инвесторы начнут массово продавать полученные активы?

«В 2017 году технологический стек биткоина был силен, и ожидания от Lightning были высоки. Сегодня все наоборот», — отметил Шторц, объясняя свое решение.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Предложение Пола Шторца о хардфорке eCash с перераспределением монет Сатоши является значимым событием, способным вызвать серьезные дебаты в криптосообществе. Подобные инициативы часто приводят к фрагментации сообщества и разделению ликвидности, что может создать волатильность на рынке. Для инвесторов из России и СНГ это означает необходимость внимательно следить за развитием ситуации вокруг eCash. Если хардфорк состоится, держатели биткоинов автоматически получат эквивалентное количество eCash, что может предоставить новые инвестиционные возможности, но также несет риски, связанные с неопределенностью нового проекта и его принятием рынком.

Для майнеров, особенно тех, кто работает с ASIC-оборудованием, появление нового форка может представлять интерес с точки зрения потенциальной возможности майнинга новой монеты, если она будет использовать совместимый алгоритм. Однако, учитывая, что eCash фокусируется на Drivechains и Layer 2 решениях, прямое влияние на майнинг базового уровня биткоина может быть ограниченным. Майнерам следует внимательно изучить технические спецификации eCash и оценить потенциальную прибыльность майнинга новой монеты, а также риски, связанные с ее ликвидностью и стабильностью. В любом случае, диверсификация и тщательный анализ остаются ключевыми элементами стратегии.