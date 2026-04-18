Нативный токен RAVE проекта RaveDAO продемонстрировал резкий рост на 44% в субботу, 18 апреля. Этот впечатляющий скачок привлек внимание инвесторов, однако криптоаналитик ZachXBT выразил серьезные опасения относительно возможной схемы pump-and-dump.

В своем посте на платформе X (бывший Twitter) ZachXBT заявил, что рост цены RAVE может быть связан с манипуляциями со стороны инсайдеров проекта. Он призвал крупные криптобиржи Binance и Bitget провести тщательное расследование ситуации.

Схема pump-and-dump предполагает искусственное накачивание стоимости актива с последующим резким сбросом, что приводит к значительным убыткам для рядовых инвесторов. Подобные манипуляции часто связаны с использованием инсайдерской информации и координацией действий между участниками схемы.

RaveDAO — это децентрализованная автономная организация, ориентированная на развитие экосистемы блокчейн-технологий. Резкий рост ее токена RAVE вызвал как интерес, так и скептицизм в криптосообществе. Многие эксперты рекомендуют инвесторам проявлять осторожность при работе с подобными активами.

Что это значит для инвесторов из России и СНГ? Резкие скачки цен на малоизвестные токены часто сопровождаются высокими рисками. Перед инвестированием важно тщательно анализировать проект, его команду и рыночную ситуацию. В случае с RAVE Coin рекомендуется дождаться результатов расследования и избегать поспешных решений.