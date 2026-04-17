Рауль Пал прогнозирует переход крупных банков на блокчейн Ethereum в ближайшие годы

Известный макроэкономист и основатель аналитической компании Real Vision Рауль Пал поделился своим видением будущего финансовой индустрии, заявив, что крупные мировые банки могут массово перейти на блокчейн Ethereum уже в ближайшие один-два года. По его мнению, Ethereum станет фундаментальной основой для новой глобальной финансовой системы, обеспечивая инфраструктуру для токенизации активов и проведения транзакций.

Пал, известный своими смелыми прогнозами в сфере криптовалют, подчеркивает, что этот переход не будет означать полное замещение традиционных банковских систем. Вместо этого, банки будут использовать технологию Ethereum для повышения эффективности, снижения издержек и создания новых продуктов и услуг. Он видит блокчейн как «интернет стоимости», где Ethereum выступает в роли операционной системы, аналогичной Microsoft Windows или Apple iOS для цифровых активов. Это позволит банкам токенизировать практически любые активы — от недвижимости и акций до облигаций и сырьевых товаров, делая их более ликвидными и доступными для торговли.

Эксперт также отметил, что текущие тенденции в развитии децентрализованных финансов (DeFi) и появление решений второго уровня (Layer 2) для Ethereum, таких как Optimism и Arbitrum, значительно улучшают масштабируемость и снижают стоимость транзакций. Эти инновации делают Ethereum более привлекательным для институциональных игроков, которые требуют высокой пропускной способности и низких комиссий. Рауль Пал считает, что именно эти технологические достижения станут катализатором для принятия блокчейна крупными финансовыми учреждениями, позволяя им интегрировать децентрализованные протоколы в свои существующие операции.

Помимо токенизации активов, Пал предполагает, что Ethereum будет использоваться для создания более эффективных платежных систем, управления цепочками поставок и даже для выпуска цифровых валют центральных банков (CBDC). Он уверен, что банки уже активно изучают и тестируют эти возможности, и вопрос заключается лишь во времени, когда эти пилотные проекты перерастут в полномасштабное внедрение. «Это произойдет быстрее, чем многие думают, потому что преимущества слишком велики, чтобы их игнорировать», — заявил Рауль Пал.

«Это произойдет быстрее, чем многие думают, потому что преимущества слишком велики, чтобы их игнорировать», — Рауль Пал.

Что это значит для России и СНГ

Для участников крипторынка в России и странах СНГ прогноз Рауля Пала означает потенциальное ускорение интеграции блокчейна в традиционные финансовые системы. Если крупные мировые банки начнут активно использовать Ethereum, это может подтолкнуть местные регуляторы и финансовые институты к более активному изучению и внедрению аналогичных технологий. Это также может способствовать развитию инфраструктуры для токенизации активов и появлению новых инвестиционных возможностей, связанных с Ethereum и его экосистемой. Для майнеров Ethereum, несмотря на переход сети на Proof-of-Stake, это подчеркивает долгосрочную ценность и фундаментальную роль платформы в глобальной экономике, что может косвенно влиять на стоимость связанных с ней активов и технологий.