Стейблкоин PUSD, обеспеченный валютами стран Персидского залива и соответствующий принципам шариата, расширяет свое присутствие, интегрируясь в новую сеть второго уровня ADI Chain. Этот шаг направлен на освоение рынка исламских финансов объемом в 3 триллиона долларов, предлагая институциональные расчеты на Ближнем Востоке.

Стейблкоин PUSD, разработанный с учетом строгих принципов шариата и обеспеченный валютами стран Персидского залива, объявил о своем развертывании в сети второго уровня ADI Chain. Это стратегическое решение открывает новые возможности для PUSD на динамично развивающемся рынке исламских финансов, объем которого оценивается в 3 триллиона долларов. Интеграция в ADI Chain призвана обеспечить институциональные расчеты на Ближнем Востоке, предлагая надежный и соответствующий религиозным нормам цифровой актив.

ADI Chain позиционируется как блокчейн второго уровня, ориентированный на институциональные решения и предназначенный для облегчения трансграничных расчетов. Его архитектура разработана для обеспечения высокой пропускной способности и безопасности, что критически важно для финансовых операций крупного масштаба. Размещение PUSD на этой платформе подчеркивает стремление проекта к масштабированию и расширению сферы применения, особенно в регионах с преобладанием исламского банкинга и финансов.

Обеспечение PUSD валютами стран Персидского залива является ключевым фактором его привлекательности для исламского финансового сектора. Это не только придает стабильность стоимости стейблкоина, но и соответствует требованиям шариата, которые запрещают спекулятивные операции и требуют реального обеспечения активов. Такой подход позволяет PUSD выступать в качестве моста между традиционными исламскими финансами и инновационными блокчейн-технологиями, предлагая прозрачные и этичные финансовые инструменты.

«Мы видим огромный потенциал в синергии между технологией блокчейн и исламскими финансовыми принципами», — заявил представитель проекта PUSD.

Интеграция PUSD в ADI Chain является частью более широкой тенденции по внедрению блокчейн-технологий в традиционные финансовые системы. Для региона Ближнего Востока это особенно актуально, учитывая активное развитие цифровых экономик и стремление к диверсификации источников дохода. Стейблкоины, соответствующие нормам шариата, могут сыграть важную роль в модернизации платежных систем, упрощении трансграничных переводов и повышении доступности финансовых услуг для населения и бизнеса в исламских странах.

Что это значит для рынка криптовалют и инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов и участников крипторынка из России и СНГ развертывание PUSD на ADI Chain демонстрирует растущую диверсификацию и специализацию стейблкоинов. Это событие подчеркивает потенциал блокчейн-технологий в адаптации к специфическим культурным и религиозным требованиям, открывая новые рынки для цифровых активов. Хотя PUSD напрямую не ориентирован на рынок СНГ, его успех может стимулировать разработку аналогичных специализированных стейблкоинов, что расширит общий ландшафт криптоиндустрии. Для майнеров это означает, что рост числа специализированных блокчейнов и активов увеличивает общую капитализацию и интерес к криптовалютам, косвенно влияя на спрос на вычислительные мощности и стабильность рынка.