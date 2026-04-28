Платформа для запуска мемкоинов Pump.fun провела сжигание токенов PUMP на сумму $370 млн, что составляет 100% от общего предложения, и обязалась направлять 50% будущих доходов на программу выкупа и сжигания. Это решение было принято после недавнего инцидента с эксплойтом, который привёл к значительным потерям.

Что произошло

Pump.fun объявила о полном уничтожении всех 2,74 млрд токенов PUMP, которые находились в обращении. Стоимость сожжённых активов на момент транзакции составила около $370 млн. Одновременно с этим, платформа представила новую экономическую модель, согласно которой половина всей будущей выручки будет использоваться для регулярного выкупа и последующего сжигания токенов PUMP с открытого рынка. Оставшиеся 50% доходов, по словам соучредителя Алона Коэна, будут направлены на «крупные инвестиции» в развитие платформы в ближайшие 5-10 лет. Это включает расширение функционала, улучшение безопасности и привлечение новой аудитории.

Контекст и предыстория события

Данное решение Pump.fun стало прямым следствием недавнего эксплойта, произошедшего 16 мая 2024 года. Тогда бывший сотрудник платформы, известный под ником «Jarrett», использовал свои привилегии для манипуляции протоколом, что позволило ему похитить токены на сумму около $1,9 млн. Эти средства были использованы для займа на децентрализованных биржах, а затем конвертированы в ETH. Инцидент вызвал серьёзные опасения относительно безопасности платформы и доверия пользователей. В ответ на эксплойт Pump.fun оперативно приняла меры по возмещению ущерба пострадавшим пользователям и усилила протоколы безопасности. Сжигание токенов и новая модель распределения доходов призваны восстановить стабильность и доверие к проекту, а также обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. Подобные инциденты, к сожалению, не редкость в криптоиндустрии; например, в 2022 году мост Ronin Network потерял более $600 млн из-за взлома, что привело к аналогичным мерам по восстановлению доверия и реструктуризации.

Реакция рынка

После объявления о сжигании токенов и новой программе выкупа, курс PUMP продемонстрировал значительный рост. За первые 24 часа после новости цена токена увеличилась более чем на 100%, достигнув отметки в $0,000135. Объёмы торгов также выросли, что указывает на повышенный интерес инвесторов и спекулянтов. Рынок воспринял эти меры как сильный сигнал о приверженности команды долгосрочному развитию и восстановлению после эксплойта. Увеличение дефицита токенов за счёт сжигания и постоянный спрос, генерируемый программой выкупа, создают потенциал для дальнейшего роста стоимости PUMP. Однако, несмотря на позитивную реакцию, некоторые инвесторы остаются осторожными, учитывая недавний инцидент безопасности и общую волатильность рынка мемкоинов.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских инвесторов, заинтересованных в высокорисковых, но потенциально высокодоходных активах, таких как мемкоины, действия Pump.fun могут создать новые возможности. Учитывая текущий курс рубля к доллару, который на момент события составлял около 90-95 ₽ за $1, любые инвестиции в долларовые активы требуют тщательного расчёта. Рост стоимости PUMP после сжигания может принести прибыль в рублёвом эквиваленте, но необходимо помнить о высокой волатильности таких активов. Для российских майнеров, особенно тех, кто оперирует на промышленных площадках в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край (где тарифы могут составлять 3-5 ₽/кВт·ч), прямых последствий от этого события нет. Однако косвенно, рост интереса к мемкоинам и децентрализованным платформам может способствовать увеличению активности в криптопространстве в целом, что потенциально влияет на комиссии в сетях и общую доходность майнинга. Наш рыночный анализ показывает, что подобные события, хоть и не касаются напрямую майнинга, формируют общую инвестиционную среду, в которой российские участники рынка могут находить новые точки роста или риски. Важно учитывать, что прибыль от таких инвестиций в РФ облагается НДФЛ по ставке 13% или 15% в зависимости от суммы дохода, а также требует декларирования в соответствии с ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

Решение Pump.fun о сжигании токенов и направлении части доходов на выкуп является стратегическим шагом, направленным на восстановление доверия и обеспечение долгосрочной устойчивости платформы после недавнего эксплойта. Эта мера, хотя и несёт риски, может создать прецедент для других проектов в сфере мемкоинов, демонстрируя путь к восстановлению после кризисных ситуаций.