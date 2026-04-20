Протокол X402, инкубируемый Coinbase, представил магазин приложений для AI-ботов, что может изменить подход к активации услуг через ботов.

Протокол X402, поддержанный криптобиржей Coinbase, объявил о запуске магазина приложений для искусственного интеллекта (AI). Этот шаг направлен на оптимизацию затрат на активацию услуг через использование ботов, которые будут получать доступ к сервисам на основе оплаты за использование.

Создатель X402 Эрик Реппель отметил, что агентская коммерция уже начинает трансформировать традиционные модели активации услуг. Боты, работающие через новый магазин приложений, смогут взаимодействовать с различными сервисами, оплачивая только те функции, которые они фактически используют.

Этот подход позволяет снизить издержки для пользователей, так как они платят только за конкретные действия, а не за доступ к сервису в целом. Таким образом, X402 стремится создать более гибкую и экономически эффективную экосистему для разработчиков и пользователей AI-ботов.

Магазин приложений X402 предлагает широкий спектр инструментов и сервисов, которые могут быть интегрированы в боты для выполнения различных задач. Это включает в себя обработку данных, взаимодействие с пользователями и автоматизацию бизнес-процессов.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Новый магазин приложений X402 может стать полезным инструментом для разработчиков и компаний, которые используют AI-ботов в своих операциях. Это также может способствовать развитию локальных проектов в области искусственного интеллекта и автоматизации.