Протокол X402, поддержанный Coinbase, запускает магазин приложений для AI-ботов

Протокол X402, инкубируемый Coinbase, представил магазин приложений для AI-ботов, что может изменить подход к активации услуг через ботов.

Протокол X402, поддержанный криптобиржей Coinbase, объявил о запуске магазина приложений для искусственного интеллекта (AI). Этот шаг направлен на оптимизацию затрат на активацию услуг через использование ботов, которые будут получать доступ к сервисам на основе оплаты за использование.

Создатель X402 Эрик Реппель отметил, что агентская коммерция уже начинает трансформировать традиционные модели активации услуг. Боты, работающие через новый магазин приложений, смогут взаимодействовать с различными сервисами, оплачивая только те функции, которые они фактически используют.

Этот подход позволяет снизить издержки для пользователей, так как они платят только за конкретные действия, а не за доступ к сервису в целом. Таким образом, X402 стремится создать более гибкую и экономически эффективную экосистему для разработчиков и пользователей AI-ботов.

Магазин приложений X402 предлагает широкий спектр инструментов и сервисов, которые могут быть интегрированы в боты для выполнения различных задач. Это включает в себя обработку данных, взаимодействие с пользователями и автоматизацию бизнес-процессов.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Новый магазин приложений X402 может стать полезным инструментом для разработчиков и компаний, которые используют AI-ботов в своих операциях. Это также может способствовать развитию локальных проектов в области искусственного интеллекта и автоматизации.

Частые вопросы

Что представляет собой магазин приложений X402?
Магазин приложений X402 — это платформа для интеграции AI-ботов с различными сервисами, где оплата осуществляется только за фактическое использование функций.
Какие преимущества предлагает новый магазин приложений?
Магазин приложений позволяет снизить затраты на активацию услуг, так как пользователи платят только за конкретные действия ботов, а не за доступ к сервису в целом.
Как это может повлиять на разработчиков из России и СНГ?
Новый магазин приложений может стать полезным инструментом для разработчиков и компаний, использующих AI-ботов, и способствовать развитию локальных проектов в области искусственного интеллекта.

