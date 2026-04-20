Компания Panic, известная как разработчик портативной игровой консоли Playdate, объявила о запрете на использование генеративных инструментов искусственного интеллекта в процессе создания игр. Это решение было принято с целью сохранения уникальности и креативности контента, производимого для устройства.

Генеративные ИИ-инструменты, такие как ChatGPT и MidJourney, стали популярными среди разработчиков благодаря своей способности автоматизировать создание текста, изображений и даже кода. Однако Panic считает, что их использование может привести к снижению качества и оригинальности игр, что противоречит философии компании.

При этом Panic не отказывается полностью от технологий, повышающих продуктивность разработчиков. В компании подчеркивают, что инструменты, которые помогают оптимизировать рабочий процесс, остаются доступными для использования. Речь идет о программном обеспечении, которое упрощает тестирование, отладку и другие технические аспекты разработки.

Решение Panic вызвало широкий резонанс в игровой индустрии. Некоторые разработчики поддерживают такой подход, считая, что он способствует сохранению творческого потенциала. Другие, напротив, видят в этом ограничение возможностей для инноваций.

Playdate, выпущенная в 2022 году, отличается уникальным дизайном и механикой, включая ручку с кривошипным механизмом для управления. Консоль получила признание за свою оригинальность и креативный подход к игровому процессу.

Что это значит

Для российских разработчиков и энтузиастов игровой индустрии решение Panic может стать поводом для размышлений о балансе между технологическим прогрессом и творчеством. В условиях растущей популярности ИИ-инструментов важно учитывать их влияние на качество и уникальность контента. Это особенно актуально для небольших студий и независимых разработчиков, которые стремятся выделиться на фоне крупных игроков рынка.