В апреле 2026 года в социальных сетях наблюдается беспрецедентный всплеск прогнозов, указывающих на рост курса биткоина выше отметки в $90 000. Этот коллективный оптимизм, по данным аналитической платформы Santiment, достигает уровней, которые исторически предшествовали значительным коррекциям рынка, что вызывает опасения у ряда аналитиков.

Хронология событий

В начале 2026 года, после фазы консолидации, биткоин начал демонстрировать уверенный рост, преодолев несколько ключевых уровней сопротивления. К середине апреля 2026 года цена BTC стабилизировалась в диапазоне $65 000 – $70 000. Именно в этот период, по мере приближения к историческим максимумам, активность в социальных сетях резко возросла. Число упоминаний «биткоин $90 000» или «BTC to $100k» увеличилось на 300% за последние две недели апреля по сравнению с предыдущим месяцем. Этот ажиотаж напоминает ситуацию конца 2021 года, когда аналогичные настроения предшествовали затяжному медвежьему рынку.

В мае 2024 года, например, после халвинга, рынок демонстрировал более сдержанные настроения, и цена BTC колебалась в районе $60 000 – $62 000, что позволило избежать резких падений, несмотря на отсутствие значительного роста.

Ключевые цифры и метрики

Индекс взвешенных настроений Santiment: Этот показатель, агрегирующий данные из тысяч источников в социальных сетях, достиг своего пика за последние 18 месяцев. Значения выше 0,7 обычно сигнализируют о чрезмерном бычьем настроении.

Объём упоминаний: Количество постов и комментариев, предсказывающих цену BTC выше $90 000, увеличилось на 250% за последнюю неделю апреля 2026 года.

Открытый интерес по фьючерсам: На деривативных биржах наблюдается рост открытого интереса по колл-опционам со страйком $90 000 и выше, что указывает на спекулятивные ожидания трейдеров.

Коэффициент MVRV (Market-Value-to-Realized-Value): Этот индикатор, сравнивающий рыночную капитализацию с реализованной, приближается к уровням, которые исторически указывали на перегрев рынка.

Что говорят участники рынка

«Когда толпа становится слишком бычьей, это часто является контрсигналом», — отмечают аналитики Santiment, указывая на исторические данные.

Многие аналитики сходятся во мнении, что чрезмерный оптимизм может привести к формированию локальных вершин, после чего следует коррекция. Крупные инвесторы (киты) часто используют такие периоды для фиксации прибыли, что может спровоцировать каскад ликвидаций среди мелких трейдеров, особенно тех, кто использует кредитное плечо. Наш рыночный анализ показывает, что вероятность коррекции на 15-20% в ближайшие недели возрастает до 60% при текущих настроениях.

Российский угол

Для российского инвестора или майнера, работающего по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, подобные рыночные колебания имеют прямое влияние на рублёвую выручку. При падении курса биткоина на 15-20% с текущих уровней, например, с $70 000 до $56 000, выручка от майнинга в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край (где промышленный тариф составляет в среднем 3-5 ₽/кВт·ч), значительно сократится. Это может поставить под угрозу рентабельность некоторых промышленных майнинг-площадок, особенно тех, кто недавно инвестировал в новое оборудование.

Практический вывод для российского майнера/инвестора заключается в необходимости диверсификации рисков и фиксации части прибыли. В условиях, когда ФНС активно формирует реестр майнеров и разъясняет налоговые обязательства (НДФЛ 13%/15% для физлиц, налог на прибыль 25% для юрлиц), стабильность рублёвой выручки становится критически важной. Неконтролируемое падение курса может привести к кассовым разрывам и сложностям с выполнением налоговых обязательств, особенно если майнер не захеджировал риски или не имеет достаточного запаса ликвидности. Развитие хостинга в Сибири, несмотря на свою привлекательность, также подвержено этим рискам, поскольку операторы получают оплату в криптовалюте или привязаны к её курсу.

В итоге, хотя прогнозы выше $90 000 за BTC звучат привлекательно, исторические данные и текущие рыночные настроения указывают на повышенные риски. Инвесторам и майнерам, особенно в России, где курс рубля к доллару и налоговое регулирование добавляют свои нюансы, следует проявлять осторожность и не поддаваться эйфории, чтобы избежать потенциальных потерь.