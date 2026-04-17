Криптопроект World, использующий сканирование радужной оболочки глаза, запускает интеграцию с Tinder и Zoom для улучшения верификации пользователей в эпоху ИИ.

Криптопроект World, основанный Сэмом Альтманом, объявил о расширении функционала за счёт интеграции с популярными платформами Zoom и Tinder. Основная цель сотрудничества — улучшение процессов верификации пользователей в условиях стремительного развития технологий искусственного интеллекта.

Проект World использует уникальную технологию сканирования радужной оболочки глаза для подтверждения личности пользователей. Этот метод считается одним из наиболее надёжных в области биометрической идентификации.

В рамках партнёрства с Tinder функция верификации будет внедрена в приложение для пользователей из США. Это позволит повысить уровень доверия между участниками платформы и снизить количество мошеннических аккаунтов.

С Zoom проект World интегрируется через функцию Deep Face, которая обеспечивает более точную идентификацию пользователей во время видеоконференций. Это особенно актуально в условиях роста популярности удалённой работы и онлайн-встреч.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Внедрение подобных технологий может стать следующим шагом в развитии цифровой идентификации. Однако важно учитывать вопросы приватности и безопасности данных, особенно в условиях ужесточения регулирования криптовалют в регионе.