Проект 3F, использующий протокол Morpho, успешно завершил раунд финансирования на сумму $4 млн. Средства будут направлены на предоставление доступа к токенизированным активам с использованием кредитного плеча.

Проект 3F привлек $4 млн для токенизированных активов с кредитным плечом

Проект 3F, функционирующий на базе децентрализованного протокола кредитования Morpho, объявил о привлечении $4 млн в рамках нового раунда финансирования. Целью стартапа является предоставление пользователям возможности получать доступ к токенизированным активам с использованием кредитного плеча, что открывает новые горизонты для инвесторов в сфере децентрализованных финансов (DeFi).

Ведущим инвестором в данном раунде выступил венчурный фонд Maven 11. Среди других участников финансирования значатся такие известные игроки рынка, как F-Prime — венчурное подразделение гиганта Fidelity, а также крупная торговая фирма GSR. Привлеченные средства подчеркивают растущий интерес институциональных инвесторов к инновационным решениям в области DeFi, особенно тем, которые расширяют функционал традиционных финансовых инструментов на блокчейне.

Платформа 3F стремится решить проблему неэффективности капитала в DeFi, предлагая оптимизированные решения для кредитования и заимствования. Используя протокол Morpho, который фокусируется на повышении эффективности капитала за счет прямого сопоставления кредиторов и заемщиков, 3F может предложить более конкурентные ставки и улучшенные условия для своих пользователей. Это особенно актуально для тех, кто заинтересован в получении дополнительной доходности или спекулятивных возможностях на рынке токенизированных активов.

Токенизированные активы представляют собой цифровые представления реальных активов (например, акций, облигаций, недвижимости) или криптовалют, которые могут торговаться на блокчейне. Предоставление доступа к ним с кредитным плечом позволяет инвесторам увеличивать потенциальную прибыль, но также сопряжено с повышенными рисками. Развитие таких платформ, как 3F, способствует интеграции традиционных финансов с децентрализованными, создавая более сложные и многофункциональные финансовые продукты.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ?

Для инвесторов из России и стран СНГ развитие подобных платформ означает расширение возможностей для диверсификации портфеля и доступа к новым финансовым инструментам. Несмотря на существующие регуляторные ограничения, интерес к децентрализованным финансам и токенизированным активам продолжает расти. Инвестирование через такие платформы, как 3F, может предложить альтернативные пути для получения дохода, однако требует глубокого понимания рисков, связанных с кредитным плечом и волатильностью криптовалютного рынка. Важно помнить о необходимости соблюдения местного законодательства при работе с цифровыми активами.