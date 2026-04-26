Риски для национальной безопасности США из-за отсутствия крипторегулирования

Отсутствие четкого и всеобъемлющего регулирования криптовалютного рынка в Соединенных Штатах может обернуться значительными стратегическими преимуществами для Китая. Такое мнение выразил высокопоставленный представитель Белого дома, подчеркнув, что текущая ситуация создает угрозу национальной безопасности. Консервативные круги активно поднимают тревогу, указывая на то, что затягивание принятия законопроекта «Clarity Act» (Закон о ясности) может иметь далеко идущие негативные последствия для американских интересов.

Обсуждение законопроекта «Clarity Act» является ключевым моментом в дебатах о будущем регулирования цифровых активов. Этот акт призван внести ясность в правовой статус криптовалют, определить юрисдикцию различных регулирующих органов и установить правила для участников рынка. Задержки в его принятии создают правовой вакуум, который, по мнению американских чиновников, может быть использован конкурентами, в частности Китаем, для укрепления своих позиций в глобальной финансовой системе и технологическом секторе.

Китай, со своей стороны, несмотря на жесткий запрет на майнинг и торговлю криптовалютами внутри страны, активно развивает собственную цифровую валюту центрального банка (CBDC) — цифровой юань. Пекин также инвестирует в блокчейн-технологии и стремится к доминированию в этой сфере на международной арене. В условиях, когда США не имеют единой регуляторной базы, китайские инициативы могут получить дополнительный импульс, что потенциально ослабит влияние доллара США и американских финансовых институтов на мировой арене.

Представители Белого дома и сторонники «Clarity Act» утверждают, что четкое регулирование не только защитит инвесторов и предотвратит финансовые преступления, но и стимулирует инновации внутри страны, удерживая таланты и капитал от перетока в юрисдикции с более определенными правилами. Они опасаются, что без адекватного законодательства США рискуют уступить лидерство в критически важной сфере, которая формирует будущее глобальных финансов и технологий.

Что это значит для крипторынка в России и СНГ

Для участников крипторынка в России и странах СНГ развитие регуляторной политики в США имеет косвенное, но значимое значение. Глобальные тренды в регулировании, особенно со стороны таких крупных игроков, как США и Китай, часто задают тон для других юрисдикций. Если США примут всеобъемлющий закон, это может послужить примером для российских и СНГ-регуляторов, которые также находятся в поиске оптимальных подходов к легализации и контролю за оборотом цифровых активов. Отсутствие единого подхода в США, напротив, может усилить неопределенность и в других странах, замедляя процесс формирования четких правил для майнеров и инвесторов. Российским майнерам и инвесторам следует внимательно отслеживать международные регуляторные инициативы, поскольку они могут влиять на доступность оборудования, ликвидность активов и общую динамику рынка.