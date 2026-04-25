В апреле потребительские настроения в США обвалились до 47,6 пункта, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений. Причинами стали геополитическая напряженность и растущая инфляция, оказывающие давление на домохозяйства.

Исторический обвал потребительского доверия

В апреле текущего года индекс потребительских настроений в Соединенных Штатах Америки зафиксировал беспрецедентное падение, достигнув отметки в 47,6 пункта. Это значение стало самым низким за всю 74-летнюю историю проведения опросов Мичиганского университета, превзойдя даже показатели, зафиксированные в период финансового кризиса 2008 года и остановки производства во время пандемии COVID-19.

Экономисты связывают этот исторический обвал с несколькими ключевыми факторами. Среди них — эскалация геополитической напряженности, в частности, конфликт с Ираном, а также продолжающийся рост цен на энергоносители и общая инфляция. Предварительный индикатор настроений продемонстрировал снижение на 10,7% по сравнению с мартом. Примечательно, что негативная динамика затронула все демографические группы, независимо от уровня дохода или возраста, что свидетельствует о широком распространении пессимистических ожиданий среди населения.

Инфляционные ожидания и их влияние

Особое беспокойство вызывает резкий рост инфляционных ожиданий. Годовые прогнозы инфляции подскочили до 4,8% в апреле, что на целый процентный пункт выше мартовских значений и является самым высоким показателем с августа 2025 года, согласно данным исследовательской группы Мичиганского университета. Долгосрочные инфляционные ожидания также выросли до 3,5%, достигнув локального максимума с октября 2025 года.

Аналитики компании Vanguard назвали текущую ситуацию «классическим стагфляционным шоком», напрямую увязывая ее с резким скачком цен на энергоносители, спровоцированным иранским кризисом. Удорожание нефти привело к повсеместному росту стоимости транспорта и продуктов питания, что создает колоссальное давление на семейные бюджеты американцев. Счета за еду и топливо продолжают стремительно увеличиваться, вынуждая домохозяйства пересматривать свои расходы.

На фоне этих данных доходность казначейских облигаций мгновенно отреагировала на публикацию статистики. Инвесторы начали закладывать в цены более медленные темпы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Это отражает укоренившийся инфляционный риск и растущую неопределенность на финансовых рынках.

Последствия для экономики и потребительского поведения

Снижение потребительского доверия обычно предвещает сокращение дискреционных расходов. Опрос Ernst & Young Parthenon, опубликованный изданием KobeissiLetter, показал, что почти 27% американцев уже урезали свои необязательные траты. Семьи отдают приоритет покупке исключительно базовых товаров, таких как продукты питания, лекарства и оплата аренды, отказываясь от менее необходимых приобретений.

Обвал настроений охватил все политические платформы и уровни образования, что лишь подчеркивает универсальность проблемы и ее серьезность. Финансовые аналитики рассматривают потребительские настроения как один из наиболее ранних и важных индикаторов будущего потребительского поведения. Учитывая, что потребительские расходы формируют около 70% всей экономической активности в США, резкое сокращение этих расходов может иметь далеко идущие негативные последствия для экономики страны.

Что это значит для майнеров и крипторынка?

Исторический минимум потребительского доверия в США, обусловленный инфляцией и геополитикой, сигнализирует о потенциальном замедлении экономической активности. Для крипторынка и майнеров это означает повышенную волатильность и неопределенность. В условиях, когда домохозяйства сокращают расходы, спрос на рисковые активы, включая криптовалюты, может снижаться. Майнерам следует внимательно отслеживать макроэкономические показатели, поскольку ухудшение экономической ситуации в США может привести к дальнейшему укреплению доллара, что традиционно оказывает давление на цены криптовалют. Также возможно усиление регуляторного давления на крипторынок в попытке контролировать инфляцию и стабилизировать финансовую систему. В такой ситуации майнерам из РФ и СНГ важно диверсифицировать риски, возможно, рассмотреть хеджирование позиций и оптимизацию операционных расходов, чтобы сохранить рентабельность в условиях потенциального снижения цен на криптовалюты и роста стоимости электроэнергии.