Polymarket интегрируется с Bitget Wallet для доступа к 90 млн пользователей

Polymarket объявил о стратегической интеграции с Bitget Wallet, что открывает доступ к более чем 90 миллионам пользователей криптокошелька.

Платформа прогнозов Polymarket объявила о стратегической интеграции с криптокошельком Bitget Wallet. Это партнёрство позволит Polymarket получить доступ к более чем 90 миллионам пользователей Bitget Wallet по всему миру.

Главный маркетинговый директор Polymarket отметил, что «Bitget Wallet предоставляет мощную точку входа для глобальной аудитории». Интеграция направлена на упрощение взаимодействия пользователей с платформой прогнозов и расширение её пользовательской базы.

Bitget Wallet, ранее известный как BitKeep, является одним из ведущих криптокошельков с поддержкой более 100 блокчейнов и 250 000 активов. Кошелёк предлагает широкий спектр функций, включая управление активами, стейкинг и доступ к децентрализованным приложениям (dApps).

Polymarket, в свою очередь, специализируется на создании рынков прогнозов на различные события, от политики до криптовалют. Платформа использует технологию смарт-контрактов для обеспечения прозрачности и безопасности сделок.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Интеграция Polymarket с Bitget Wallet может упростить доступ к платформе прогнозов для русскоязычных пользователей. Это также открывает новые возможности для взаимодействия с криптовалютными активами и участия в прогнозных рынках через удобный интерфейс Bitget Wallet.