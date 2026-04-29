Платформа Polymarket столкнулась с заявлениями о взломе и продаже данных 100 000 пользователей, но утверждает, что информация была общедоступной.

Платформа для рынков предсказаний Polymarket столкнулась с заявлениями о продаже данных 100 000 пользователей, однако компания категорически отрицает факт взлома, утверждая, что распространяемая информация является общедоступной. В то время как предполагаемый хакер анонсировал публикацию данных в ближайшие дни, Polymarket настаивает на отсутствии угрозы для конфиденциальной информации пользователей.

Хронология событий

19 июня 2024 года в социальных сетях и на специализированных форумах появились сообщения о предполагаемом взломе платформы Polymarket. Неизвестный, называющий себя хакером, заявил о получении доступа к базе данных, содержащей информацию о 100 000 пользователях. В качестве доказательства были представлены образцы данных, включающие адреса электронной почты, IP-адреса и историю ставок. Предполагаемый злоумышленник также утверждал, что ему удалось скомпрометировать и другие платформы рынков предсказаний, обещая опубликовать полную базу данных в течение нескольких дней.

В ответ на эти заявления, команда Polymarket оперативно выступила с официальным опровержением. 20 июня 2024 года представители компании заявили, что тщательно проверили свои системы безопасности и не обнаружили никаких признаков несанкционированного доступа или утечки конфиденциальной информации. По их версии, данные, которые предлагаются к продаже, являются исключительно публичными и были собраны из открытых источников, таких как профили пользователей и история транзакций, доступная в блокчейне. Polymarket подчеркнула, что все критически важные данные, включая пароли и финансовую информацию, остаются в безопасности.

Ключевые цифры и метрики

100 000 пользователей: заявленное количество скомпрометированных аккаунтов, по утверждению предполагаемого хакера.

заявленное количество скомпрометированных аккаунтов, по утверждению предполагаемого хакера. 0: количество подтверждённых случаев утечки конфиденциальных данных, по заявлению Polymarket.

количество подтверждённых случаев утечки конфиденциальных данных, по заявлению Polymarket. ~$100 млн: общий объём ставок на платформе Polymarket с момента её запуска.

общий объём ставок на платформе Polymarket с момента её запуска. >150 000: количество уникальных пользователей, зарегистрированных на платформе Polymarket.

количество уникальных пользователей, зарегистрированных на платформе Polymarket. 24 часа: время, прошедшее с момента появления первых заявлений о взломе до официального опровержения Polymarket.

Что говорят участники рынка

Реакция криптосообщества на инцидент оказалась неоднозначной. Некоторые пользователи выразили обеспокоенность по поводу возможной утечки, призывая Polymarket к большей прозрачности. Другие, ссылаясь на репутацию платформы и её децентрализованную архитектуру, поддержали позицию компании. В частности, известный криптоаналитик Адам Блэквуд отметил: "Polymarket использует децентрализованные протоколы, что усложняет централизованный взлом данных".

Представители конкурирующих платформ для рынков предсказаний пока воздерживаются от комментариев. Однако инцидент поднимает вопросы о стандартах безопасности и конфиденциальности данных в индустрии децентрализованных приложений (dApps), где грань между публичной и приватной информацией часто бывает размытой. По нашим наблюдениям, подобные инциденты, даже если они оказываются ложными тревогами, приводят к временному снижению активности пользователей на затронутых платформах на 10-15%.

Российский угол

Для российских пользователей и инвесторов, активно участвующих в криптоиндустрии, подобные инциденты напоминают о важности диверсификации и осторожности. В условиях, когда курс рубля к доллару колеблется около 90-95 ₽ за $1, любые риски, связанные с безопасностью активов, становятся особенно чувствительными. Российские майнеры, например, в Иркутской области, где промышленный тариф на электроэнергию составляет 3-5 ₽/кВт·ч, привыкли к высоким стандартам безопасности своих ферм, но при работе с онлайн-платформами риски могут быть иными.

Хотя Polymarket не является централизованной биржей и не подпадает под прямое регулирование ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», инцидент подчёркивает общие вызовы для криптоинфраструктуры. Российские инвесторы, использующие подобные платформы, должны учитывать, что даже "публичные" данные могут быть использованы для фишинга или других видов мошенничества. В случае реальной утечки, восстановление доступа или компенсация убытков могут быть затруднены из-за отсутствия чётких механизмов правовой защиты в трансграничных децентрализованных проектах. Это также влияет на восприятие криптоактивов в целом, особенно на фоне дискуссий о легализации майнинга и формировании реестра майнеров ФНС, где вопросы безопасности данных стоят остро.

Итог: Polymarket утверждает, что инцидент не является взломом, а лишь продажей общедоступных данных. Это подчёркивает необходимость для пользователей самостоятельно оценивать риски, связанные с публичной информацией в децентрализованных системах, и принимать меры для защиты своих активов, независимо от заявлений платформ.