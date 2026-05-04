Polygon внедряет приватные платежи в USDC и USDT через новый кошелёк

Polygon Labs представила функцию приватных переводов USDC и USDT, скрывающих данные отправителя, получателя и сумму транзакции.

С 15 апреля пользователи кошелька Polygon получили возможность отправлять приватные платежи в стейблкоинах USDC и USDT. Новая функция «Privately Send» скрывает данные отправителя, получателя и сумму транзакции, сохраняя при этом совместимость с требованиями KYT (Know Your Transaction).

Хронология событий

Polygon Labs анонсировала запуск приватных платежей в партнёрстве с протоколом конфиденциальности Hinkal. Разработка началась в конце 2023 года, а тестирование функции завершилось в марте 2024. Решение интегрировано в основной кошелёк Polygon и доступно для всех пользователей сети.

Ключевые цифры и метрики

  • Суммарный объём транзакций в USDC и USDT на Polygon превысил $1 млрд за последний квартал.
  • Комиссия за приватный перевод составляет 0,1% от суммы, что эквивалентно $1 при транзакции в $1000.
  • Время обработки платежа — менее 2 секунд.

Что говорят участники рынка

«Мы стремимся предоставить пользователям инструменты для приватных транзакций без ущерба для безопасности», — заявил представитель Polygon Labs. В редакции MinerWorld отмечают, что внедрение приватных платежей может увеличить объём транзакций на Polygon на 15-20% в ближайшие полгода.

Российский угол

Для российских пользователей приватные платежи в USDC и USDT могут стать альтернативой традиционным банковским переводам, особенно с учётом курса ЦБ РФ около 95 ₽ за $1. В условиях ограничений на международные транзакции такие решения упрощают перевод средств за границу. Кроме того, российские майнеры могут использовать приватные платежи для оптимизации налоговой нагрузки, учитывая ставку НДФЛ в 13% для физических лиц.

Polygon продолжает развивать инфраструктуру для приватных транзакций, что делает её одной из самых перспективных сетей для российских пользователей криптовалют.

Частые вопросы

Как приватные платежи Polygon влияют на российских пользователей?
Приватные платежи в USDC и USDT упрощают международные переводы для российских пользователей, особенно с учётом ограничений на банковские транзакции.
Какая комиссия за приватные платежи на Polygon?
Комиссия составляет 0,1% от суммы транзакции, что эквивалентно $1 при переводе $1000.
Как приватные платежи Polygon связаны с налогами в РФ?
Российские пользователи могут использовать приватные платежи для оптимизации налоговой нагрузки, учитывая ставку НДФЛ в 13%.

