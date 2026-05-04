С 15 апреля пользователи кошелька Polygon получили возможность отправлять приватные платежи в стейблкоинах USDC и USDT. Новая функция «Privately Send» скрывает данные отправителя, получателя и сумму транзакции, сохраняя при этом совместимость с требованиями KYT (Know Your Transaction).

Хронология событий

Polygon Labs анонсировала запуск приватных платежей в партнёрстве с протоколом конфиденциальности Hinkal. Разработка началась в конце 2023 года, а тестирование функции завершилось в марте 2024. Решение интегрировано в основной кошелёк Polygon и доступно для всех пользователей сети.

Ключевые цифры и метрики

Суммарный объём транзакций в USDC и USDT на Polygon превысил $1 млрд за последний квартал.

Комиссия за приватный перевод составляет 0,1% от суммы, что эквивалентно $1 при транзакции в $1000.

Время обработки платежа — менее 2 секунд.

Что говорят участники рынка

«Мы стремимся предоставить пользователям инструменты для приватных транзакций без ущерба для безопасности», — заявил представитель Polygon Labs. В редакции MinerWorld отмечают, что внедрение приватных платежей может увеличить объём транзакций на Polygon на 15-20% в ближайшие полгода.

Российский угол

Для российских пользователей приватные платежи в USDC и USDT могут стать альтернативой традиционным банковским переводам, особенно с учётом курса ЦБ РФ около 95 ₽ за $1. В условиях ограничений на международные транзакции такие решения упрощают перевод средств за границу. Кроме того, российские майнеры могут использовать приватные платежи для оптимизации налоговой нагрузки, учитывая ставку НДФЛ в 13% для физических лиц.

Polygon продолжает развивать инфраструктуру для приватных транзакций, что делает её одной из самых перспективных сетей для российских пользователей криптовалют.