На Binance зафиксирован положительный кумулятивный дельта объема (CVD) для Ethereum, что указывает на преобладание покупок. Это может предвещать устойчивый рост ETH.

Ethereum демонстрирует признаки восстановления

В то время как Ethereum (ETH) консолидируется в районе отметки $2300, удерживая значительный уровень восстановления после февральских минимумов, он все еще значительно отстает от пиковых значений предыдущего цикла. Текущая динамика цен характеризуется неопределенностью: актив не демонстрирует ни резкого падения, ни прорывного роста. Рынок находится в режиме осторожной оценки, что часто предшествует решительному движению в любом направлении. Недавний отчет Arab Chain проливает свет на потоки ордеров, объясняя скрытые процессы за этой кажущейся стабильностью.

Согласно данным отчета, кумулятивная дельта объема (CVD) на бирже Binance для Ethereum зафиксировала положительное значение около +48 400. Это означает, что совокупный объем ордеров на покупку превышает объем ордеров на продажу. Важно отметить, что это значение не является агрессивным и не свидетельствует о внезапном наплыве нового спроса или резком росте институционального интереса. Скорее, оно указывает на более тонкий, но потенциально более значимый процесс: постепенное и спокойное возвращение покупательского давления на рынок, который недавно испытывал его дефицит.

Корреляция и контекст рыночного перебалансирования

Коэффициент корреляции между ценой и потоком ордеров составляет 0,66. Это указывает на умеренно сильную взаимосвязь, подтверждая, что цена начинает реагировать на базовый спрос. Однако это также свидетельствует о том, что другие факторы продолжают влиять на рынок. Активность на рынке деривативов, внешние условия ликвидности и общая макроэкономическая ситуация по-прежнему играют важную роль в формировании цены Ethereum наряду с улучшающимся спотовым ордерфлоу.

Рынок находится в процессе перебалансировки, и спрос постепенно возвращается. Ни один из этих процессов еще не завершен. Отчет Arab Chain подчеркивает, что текущее значение CVD следует интерпретировать осторожно. Положительное значение +48 400 подтверждает преобладание ордеров на покупку, но его умеренная величина указывает не на приток крупного институционального капитала, а на постепенное улучшение спроса. Это характерно для рынка, который восстанавливается, а не стремительно ускоряется.

«Медленное, устойчивое улучшение спроса, как правило, формирует более прочные ценовые структуры, чем резкие, агрессивные притоки», — отмечается в отчете.

Последние часто быстро разворачиваются, когда импульс угасает, в то время как первые имеют тенденцию накапливаться, приводя к более устойчивому росту. Темпы улучшения CVD соответствуют темпам восстановления цены, что является признаком подлинной фазы перебалансировки, а не краткосрочного отскока.

Технический анализ и перспективы

Коэффициент корреляции 0,66 служит честным напоминанием о том, что только спотовый ордерфлоу не является единственным двигателем Ethereum в данный момент. Позиционирование на рынке деривативов, внешняя ликвидность и макроэкономические факторы в совокупности влияют на движение цены. Отчет определяет такую конфигурацию как типичную для переходных фаз, когда рынок еще не определился с четким направлением.

Прогноз, представленный в отчете, является бинарным и реалистичным. Если CVD продолжит улучшаться, а корреляция усилится до 1,0, то постепенное возвращение спроса перерастет в подтвержденный тренд. Если же импульс замедлится и положительное значение CVD стабилизируется, Ethereum останется в боковом диапазоне до появления катализатора, который нарушит равновесие. Текущие данные склоняются к первому сценарию как к более вероятному пути, но без исключения второго.

Ethereum продолжает консолидироваться вблизи диапазона $2300–$2350, удерживая прирост, достигнутый после февральской капитуляции, но не сумев уверенно пробиться выше сопротивления. График показывает четкую структуру восстановления от минимума в $1800, с формированием более высоких минимумов и постепенным отвоеванием утраченных позиций. Однако продвижение сейчас сталкивается с критическим техническим барьером.

Уровень $2400 стал сильной зоной сопротивления, совпадающей с нисходящей 100-дневной скользящей средней. Каждая недавняя попытка пробиться выше этой области была отклонена, что указывает на активное предложение, готовое поглощать спрос на этих уровнях. В то же время 50-дневная скользящая средняя начинает подниматься под ценой, находясь сейчас около $2150, обеспечивая динамическую поддержку и подтверждая краткосрочный бычий импульс.

Тенденции объема подтверждают текущую неопределенность. Самый сильный всплеск объема по-прежнему связан с февральской распродажей, в то время как фаза восстановления развивалась при относительно низком участии. Это говорит о том, что, хотя спрос возвращается, он еще не достиг интенсивности, необходимой для структурного прорыва. Если Ethereum успешно преодолеет $2400 с уверенностью, следующее сопротивление находится около $2800. Неспособность сделать это, вероятно, продлит консолидацию, с риском снижения обратно к зоне поддержки $2100.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ?

Для инвесторов из России и СНГ текущая ситуация с Ethereum представляет собой классический пример фазы накопления. Постепенное возвращение покупательского давления, подтвержденное положительным CVD, может указывать на формирование устойчивого дна. Однако важно помнить о сохраняющейся неопределенности, связанной с макроэкономическими факторами и регуляторной средой, которая может влиять на крипторынок в целом. Отсутствие резкого институционального притока означает, что рост, если он произойдет, скорее всего, будет медленным и органическим. Рекомендуется внимательно следить за пробитием ключевых уровней сопротивления, таких как $2400, и учитывать, что торговля на деривативах и внешние факторы ликвидности все еще играют значительную роль в ценообразовании.