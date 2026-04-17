Токены RAVE и SIREN показали взрывной рост на 3,765% и 307% соответственно. Аналитики предполагают манипуляции со стороны маркет-мейкеров.

На прошлой неделе крипторынок стал свидетелем двух впечатляющих взлётов: токен SIREN вырос на 307%, а RAVE достиг исторического максимума в $18.62, показав рост на 3,765%. Однако за этими цифрами скрываются серьёзные подозрения в манипуляции рынком.

Что произошло?

RAVE, токен проекта RaveDAO, всего за пять дней совершил 40-кратный скачок с $0.30 до $18. SIREN, в свою очередь, за сутки подорожал на 32.97%, достигнув $0.927893. Такие темпы роста привлекли внимание аналитиков, которые начали изучать возможные причины.

Контекст

Аналитик Yu Jin обратил внимание на подозрительную активность команды RAVE. Перед резким ростом на биржу Bitget было переведено 30.58 млн токенов (около $42 млн). Это могло быть частью стратегии по вытеснению шорт-позиций, что привело к ликвидациям на $37 млн, из которых $31 млн пришлись на короткие позиции.

В случае с SIREN 93% токенов оказались сконцентрированы в кошельках крупных держателей перед резким скачком на 185% за одну торговую сессию. Такие действия вызывают вопросы о естественности спроса.

Реакция рынка

После достижения пиков оба токена начали корректироваться. SIREN стабилизировался около $0.62, но сопротивление на уровне $0.72 может ограничить дальнейший рост. RAVE, несмотря на коррекцию, продолжает привлекать внимание шорт-игроков, что может поддерживать цену.

Прогноз

Для SIREN ключевым уровнем поддержки является $0.60. Если цена опустится ниже, возможен откат к $0.40-$0.50. RAVE остаётся в зоне повышенного риска из-за своей волатильности и потенциального истощения импульса.

Что это значит

Резкие скачки цен на малоизвестные токены часто сопровождаются подозрениями в манипуляции. Инвесторам стоит проявлять осторожность, особенно при торговле с использованием кредитного плеча. Внимание к объёмам торгов и позициям крупных игроков может помочь избежать неожиданных потерь.