Россия занимает второе место в мировом рейтинге стран по доле хешрейта биткоина, но может опуститься в топе уже в 2025 году из-за роста конкуренции и ограничений.

Россия пока удерживает вторую строчку в мировом рейтинге стран по доле хешрейта биткоина с показателем около 11,2%. Однако уже в 2025 году страна рискует потерять эту позицию, уступив место более активным игрокам на рынке.

Триггер события

Основной причиной возможного снижения позиций стали ограничения на подключение новых майнинговых мощностей в регионах с дефицитом электроэнергии. В частности, в южных областях России, где сосредоточено до 40% майнинговых ферм, введены лимиты на энергопотребление.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2021 году Россия занимала третье место с долей хешрейта около 6,8%, но после миграции китайских майнеров в 2022 году поднялась на вторую позицию. Сейчас ситуация меняется: такие страны, как Казахстан и Малайзия, активно наращивают мощности, предлагая более выгодные условия для майнеров.

Цифры, которые меняют картину

По данным Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, за последний год доля России в мировом хешрейте снизилась с 12,1% до 11,2%. При этом Казахстан увеличил свою долю с 8,2% до 9,7%, а Малайзия — с 3,5% до 5,1%. В редакции MinerWorld отмечают, что при сохранении текущих темпов Казахстан может обогнать Россию уже к середине 2025 года.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Для российских майнеров это означает необходимость пересмотра стратегий: либо перенос мощностей в регионы с избытком электроэнергии, такие как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-4 рубля за кВт·ч, либо поиск альтернативных юрисдикций. Кроме того, рост конкуренции может привести к снижению рентабельности майнинга в России.

Таким образом, Россия стоит перед выбором: либо адаптироваться к новым условиям, либо потерять свои позиции в мировом майнинге.