Крупные продажи, отток средств из ETF и фиксация прибыли удерживают BTC ниже $80 000. Как это влияет на российских майнеров и инвесторов?

Биткоин продолжает торговаться ниже психологически важной отметки в $80 000, несмотря на благоприятный рыночный фон. По состоянию на 15 июля 2024 года курс BTC составляет $78 500, что эквивалентно примерно 7,4 млн ₽ по курсу ЦБ РФ.

Что произошло

Основными факторами, сдерживающими рост биткоина, стали крупные объёмы продаж на уровне сопротивления $80 000, увеличение активности по фиксации прибыли и возобновление оттока средств из спотовых биткоин-ETF. За последнюю неделю из ETF выведено более $300 млн, что создало дополнительное давление на рынок.

Контекст и предыстория события

Исторически уровень $80 000 является ключевым сопротивлением для BTC. В мае 2024 года биткоин впервые достиг этой отметки, но не смог закрепиться выше из-за массовой фиксации прибыли крупными держателями. Сейчас ситуация повторяется: на уровне $80 000 сосредоточено более 1 млн BTC, что создаёт мощный кластер сопротивления.

Реакция рынка

Рынок отреагировал снижением объёмов торгов и увеличением волатильности. Индекс страха и жадности опустился до уровня 45 (нейтральная зона), что указывает на осторожность инвесторов. При этом хэшрейт сети биткоин продолжает расти, достигнув 750 EH/s, что свидетельствует о сохранении интереса майнеров.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров текущая ситуация создаёт дополнительные риски. При средней стоимости электроэнергии в промышленных зонах Сибири 3,5–4 ₽/кВт·ч рентабельность добычи BTC снижается на фоне стагнации цены. В редакции MinerWorld отмечают, что при текущих тарифах точка безубыточности для майнеров в РФ находится на уровне $65 000.

С учётом действующего регулирования (ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах») российским инвесторам важно учитывать налоговые последствия. При фиксации прибыли от продажи BTC необходимо уплатить НДФЛ 13% (для резидентов) или 15% (для нерезидентов).

Несмотря на временные сложности, фундаментальные факторы роста биткоина остаются неизменными: ограниченная эмиссия, растущий хэшрейт и институциональный интерес. Прорыв уровня $80 000 может стать катализатором нового ралли, но для этого потребуется снижение давления со стороны крупных продавцов и восстановление притока средств в ETF.