Биткоин обновил трёхмесячные максимумы выше $80 000, что открывает путь к новым ценовым целям. Анализируем рыночные тренды и их влияние на российских майнеров.

Биткоин преодолел отметку $80 000, установив новые трёхмесячные максимумы. Это событие вызвало волну оптимизма среди инвесторов и экспертов, которые теперь прогнозируют рост до $95 000. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это означает потенциальное достижение уровня в 8,5 млн ₽ за одну монету.

Что не так с привычным взглядом

Многие считают, что рост биткоина выше $80 000 — это временное явление, вызванное спекуляциями. Однако фундаментальные факторы, такие как снижение инфляции в США и рост интереса институциональных инвесторов, говорят об обратном.

Реальные данные

За последний месяц хэшрейт сети биткоин вырос на 15%, достигнув 700 EH/s. Это свидетельствует о повышении активности майнеров, несмотря на сложность добычи. Средняя комиссия за транзакцию в сети составляет $5, что на 20% выше, чем в предыдущем месяце.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Рост цены биткоина выгоден майнерам, особенно в регионах с низкой стоимостью электроэнергии, таких как Иркутская область, где промышленные тарифы составляют около 3 ₽/кВт·ч. Однако для мелких инвесторов высокая волатильность может стать препятствием для входа на рынок.

Российский контекст

В России рост биткоина может стимулировать развитие майнинга, особенно в условиях легализации через реестр ФНС. По нашим наблюдениям, количество промышленных майнинг-площадок в Сибири увеличилось на 10% за последний квартал.

Итог

Рост биткоина до $95 000 выглядит реалистичным сценарием, учитывая текущие рыночные тренды. Для российских майнеров это открывает новые возможности для увеличения прибыли, особенно в регионах с низкими тарифами на электроэнергию.