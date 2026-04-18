В 2025 году биткоин достиг нового исторического максимума, но альткоины не последовали за ним. Эксперт Бенджамин Коуэн объясняет причины этого явления и его влияние на рынок криптовалют.

2025 год стал важным этапом для криптовалютного рынка, особенно для биткоина, который достиг нового исторического максимума на уровне около $126 000. Однако ожидаемого роста альткоинов не произошло, что вызвало вопросы у инвесторов и трейдеров. Бенджамин Коуэн, основатель аналитической платформы IntoTheCryptoverse, объяснил причины этого явления.

Что произошло?

Традиционно после достижения биткоином новых высот капитал перераспределяется в сторону альткоинов, что приводит к их стремительному росту. Однако в 2025 году этот сценарий не сработал. Коуэн отметил, что рынок находился в состоянии «апатии», что привело к отсутствию интереса к альткоинам.

Контекст событий

Исторически биткоин демонстрировал циклы роста, которые сопровождались повышенным интересом к альткоинам. Например, в 2017 и 2021 годах достижение биткоином пиковых значений сопровождалось массовым переходом инвесторов в альткоины. Однако в 2025 году социальная активность вокруг криптовалют была минимальной, что повлияло на рынок.

Реакция рынка

Коуэн подчеркнул, что ключевым фактором стало отсутствие эйфории среди розничных инвесторов. В предыдущих циклах массовый интерес к криптовалютам подогревался громкими заголовками в СМИ и активным обсуждением в социальных сетях. В 2025 году этого не произошло, что привело к снижению спроса на альткоины.

Прогнозы и выводы

Эксперт считает, что текущий цикл отличается от предыдущих из-за изменения рыночной структуры и макроэкономических факторов. Он отмечает, что для понимания ситуации необходимо учитывать данные социальных метрик и исторические риски. Коуэн также подчеркнул, что подобное явление наблюдалось в 2019 году, когда рынок также находился в состоянии апатии.

«Когда вы достигаете пика на фоне апатии, вы не получаете такого же перераспределения капитала, как при эйфории», — заявил Бенджамин Коуэн.

Таким образом, отсутствие роста альткоинов в 2025 году связано с изменением рыночной динамики и снижением социальной активности вокруг криптовалют.