Венчурная Web3-акселерационная компания Pivot объявила о проведении третьего Open Demo Day с призовым фондом $100 000. Мероприятие ориентировано на ранние команды в сегментах Web3 и искусственного интеллекта.

Венчурная Web3-акселерационная компания Pivot объявила о проведении третьего Open Demo Day с призовым фондом $100 000. Ранее команда подвела итоги двух предыдущих мероприятий — в них приняли участие 11 стартапов, а совокупный интерес инвесторов составил около $3,3 млн.

Формат и условия участия

Онлайн-мероприятие ориентировано на ранние команды в сегментах Web3 и искусственного интеллекта. Участники получат возможность презентовать свои проекты перед аудиторией основателей, венчурных фондов, ангел-инвесторов и партнеров экосистемы.

К участию приглашают разработчиков Web3- и ИИ-продуктов, стартапы на стадии идеи, команды, готовые к публичному питчингу, а также основателей, которые готовы соблюдать инструкции в Discord.

«Независимо от того, есть ли у вас уже готовый продукт или вы на ранней стадии развития, это ваш шанс строить публично и презентовать свои проект перед аудиторией основателей, VC-фондов, ангел-инвесторов и экосистемных партнеров», — отметили организаторы.

Этапы отбора

Процесс отбора включает несколько этапов:

2-13 апреля — подача заявок;

14-20 апреля — рассмотрение и отбор;

21-29 апреля — подтверждение участия;

30 апреля — проведение Demo Day.

Финалисты получат возможность представить проекты инвесторам в формате короткого питча — 5 минут на выступление и 2 минуты на вопросы.

Партнеры мероприятия

Среди партнеров мероприятия: Google Cloud, Mpost Media Group, Hacken — компания в сфере блокчейн-безопасности, и Vortex.

Коммуникация с участниками и весь процесс отбора проходят через Discord-сервер проекта. Детали о регистрации на мероприятие доступны на официальном сайте Pivot.

Что это значит

Для российских и СНГ-стартапов в сфере Web3 и ИИ это возможность привлечь внимание международных инвесторов и получить финансирование для развития своих проектов.

Практический вывод

Если вы работаете над инновационным проектом в области Web3 или искусственного интеллекта, стоит рассмотреть участие в Open Demo Day. Это шанс не только получить призовой фонд, но и установить контакты с ключевыми игроками индустрии.