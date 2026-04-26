Питер Шифф критикует стратегию MicroStrategy

Известный экономист и критик биткоина Питер Шифф подверг резкой критике недавнее решение компании MicroStrategy, крупнейшего публичного корпоративного держателя биткоинов, о выпуске привилегированных акций с доходностью 11,5%. Шифф назвал эту стратегию «спиралью смерти», выразив сомнения в её долгосрочной устойчивости и финансовой целесообразности.

MicroStrategy объявила о планах привлечь $500 млн через продажу конвертируемых привилегированных акций (STRC). Эти бумаги предлагают инвесторам фиксированную годовую доходность в 11,5%, что является весьма высоким показателем для корпоративных облигаций. Глава компании Майкл Сэйлор ранее заявлял, что для обеспечения стабильных выплат дивидендов по этим акциям биткоину достаточно демонстрировать ежегодный рост всего на 2%. Однако Питер Шифф считает этот расчёт слишком оптимистичным и рискованным.

Финансовые маневры MicroStrategy и риски

MicroStrategy активно использует различные финансовые инструменты для увеличения своих биткоин-активов. Компания неоднократно привлекала капитал через выпуск долговых обязательств и акций, направляя полученные средства на покупку биткоинов. Эта стратегия позволила MicroStrategy стать крупнейшим корпоративным держателем BTC, однако она также сопряжена с существенными рисками, особенно в условиях волатильности криптовалютного рынка.

Выпуск привилегированных акций с высокой доходностью означает, что MicroStrategy берёт на себя значительные обязательства по выплате дивидендов. Если цена биткоина не будет расти или даже снизится, компании будет сложнее генерировать достаточный доход для покрытия этих выплат. В такой ситуации MicroStrategy может столкнуться с необходимостью продавать часть своих биткоин-резервов или привлекать новые заёмные средства, что может привести к дальнейшему ухудшению финансового положения. По мнению Шиффа, это может запустить негативный цикл, который он и назвал «спиралью смерти».

Контекст рынка и мнение Сэйлора

Майкл Сэйлор, напротив, уверен в долгосрочном потенциале биткоина и считает, что стратегия компании оправдана. Он неоднократно подчёркивал, что биткоин является лучшим средством сохранения капитала в условиях инфляции и обесценивания фиатных валют. По его расчётам, даже скромный 2%-ный рост BTC в год будет достаточен для выполнения обязательств перед держателями привилегированных акций. Однако критики, такие как Питер Шифф, указывают на историческую волатильность биткоина, которая делает такие прогнозы весьма неопределёнными.

«Это спираль смерти», — заявил Питер Шифф, комментируя решение MicroStrategy.

Такие заявления подчёркивают глубокие разногласия между сторонниками и противниками биткоина относительно его роли как инвестиционного актива и финансовой стабильности компаний, активно инвестирующих в криптовалюту.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ, следящих за рынком криптовалют, ситуация с MicroStrategy является важным индикатором рисков, связанных с корпоративными стратегиями, основанными на биткоине. Высокая доходность привилегированных акций может показаться привлекательной, но она всегда сопряжена с повышенными рисками, особенно если компания опирается на волатильный актив. Инвесторам следует внимательно оценивать финансовую устойчивость таких компаний и их способность выполнять обязательства в различных рыночных условиях.

Для майнеров, особенно тех, кто работает в России и СНГ, где регулирование и доступ к капиталу могут быть сложными, эта новость подчёркивает важность диверсификации и осторожного подхода к заимствованиям. Зависимость от одного актива, даже такого как биткоин, может быть рискованной, особенно при использовании долговых инструментов с фиксированными выплатами. Майнерам стоит учитывать, что даже крупные публичные компании сталкиваются с критикой и потенциальными финансовыми трудностями при реализации агрессивных биткоин-стратегий.