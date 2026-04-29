Инвестиционная компания Roundhill Investments приблизилась к запуску первых в истории биржевых фондов (ETF), ориентированных на рынки предсказаний. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), дата вступления в силу для этих новых финансовых инструментов назначена на 5 мая. Этот шаг может стать прецедентом для более широкого принятия децентрализованных рынков предсказаний в традиционной финансовой системе, предлагая инвесторам новый способ хеджирования или спекуляции на исходах различных событий.

Кто, сколько, когда

Компания Roundhill Investments, известная своими тематическими ETF, такими как Roundhill Ball Metaverse ETF (METV), подала заявку на регистрацию ETF, которые будут отслеживать динамику рынков предсказаний. Bloomberg Intelligence, в частности аналитик Эрик Балчунас, указывает на 5 мая как на ключевую дату вступления в силу, что потенциально открывает путь к листингу уже на следующей неделе. Точное количество фондов и их структура пока не раскрываются детально, однако ожидается, что они будут предлагать экспозицию к результатам событий, торгуемых на платформах предсказаний. Это событие происходит на фоне растущего интереса к альтернативным инвестиционным продуктам, особенно после одобрения спотовых Bitcoin-ETF в январе 2024 года, что значительно расширило доступ к криптоактивам для институциональных и розничных инвесторов.

Как это работает технически

Рынки предсказаний позволяют пользователям торговать долями, представляющими исход будущих событий, таких как выборы, спортивные результаты или экономические показатели. Цена доли отражает вероятность наступления события. Например, доля, торгующаяся по $0.70, означает 70% вероятность. ETF на рынки предсказаний будут агрегировать эти ставки, предоставляя инвесторам возможность получить доступ к диверсифицированному портфелю таких контрактов без необходимости прямого участия в децентрализованных платформах. Основная техническая сложность заключается в агрегации данных с различных платформ предсказаний (например, Polymarket, Augur) и их конвертации в стандартизированный финансовый продукт. Управление такими ETF потребует постоянного мониторинга и ребалансировки портфеля в соответствии с изменением вероятностей и ликвидности на базовых рынках. Это также включает в себя решение вопросов, связанных с оракулами – механизмами, которые предоставляют достоверные данные о реальных исходах событий для расчёта контрактов.

Реакция конкурентов

Запуск ETF на рынки предсказаний может вызвать цепную реакцию среди других управляющих компаний. После успешного запуска спотовых Bitcoin-ETF, многие фондовые менеджеры активно изучают новые ниши в криптоиндустрии. Конкуренты Roundhill, вероятно, будут внимательно следить за объёмами торгов и доходностью этих новых ETF. Если продукт покажет себя успешным, можно ожидать появления аналогичных предложений от других игроков рынка, стремящихся занять свою долю в этом развивающемся сегменте. Это может привести к усилению конкуренции за инновационные крипто-ориентированные финансовые продукты, что в конечном итоге принесёт пользу инвесторам за счёт расширения выбора и снижения комиссий. В мае 2024 года ситуация на рынке крипто-ETF остаётся динамичной, с постоянным притоком капитала в существующие продукты и поиском новых направлений для инвестиций.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских инвесторов и майнеров появление ETF на рынки предсказаний открывает новые возможности, но также сопряжено с определёнными регуляторными и инфраструктурными особенностями. Инвесторы из РФ/СНГ, работающие через зарубежных брокеров, потенциально смогут получить доступ к этим фондам. Однако, учитывая текущий курс рубля к доллару, который на момент события составлял около 90-95 ₽ за $1, инвестиции в долларовые активы требуют тщательного анализа валютных рисков. Кроме того, российское законодательство, в частности ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», пока не предусматривает прямого регулирования подобных производных инструментов на децентрализованные рынки предсказаний. Это означает, что вопросы налогообложения прибыли (НДФЛ 13%/15% для физлиц, налог на прибыль 25% для юрлиц) от таких инвестиций могут быть неоднозначными и потребовать консультаций со специалистами. Для майнеров, работающих в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч, эти ETF могут стать инструментом для диверсификации портфеля или хеджирования рисков, связанных с волатильностью крипторынка. По нашим наблюдениям, интерес к подобным инновационным финансовым продуктам среди российских инвесторов значительно вырос за последний год, особенно после легализации майнинга и формирования реестра майнеров ФНС.

Итог

Потенциальный запуск первых ETF на рынки предсказаний компанией Roundhill Investments 5 мая знаменует собой важный этап в интеграции децентрализованных финансовых инструментов в традиционную инвестиционную среду. Эти фонды предложат инвесторам новый способ получения экспозиции к исходам событий, минуя сложности прямого участия в децентрализованных платформах. Несмотря на инновационный характер, успешность этих ETF будет зависеть от ликвидности базовых рынков, точности оракулов и способности управляющей компании эффективно управлять рисками. Для российских инвесторов это открывает новые горизонты, но требует учёта валютных рисков и особенностей национального регулирования.