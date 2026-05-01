Министерство обороны США заключило новые соглашения с технологическими гигантами Nvidia, Microsoft, Reflection и Amazon Web Services (AWS) для внедрения передовых инструментов искусственного интеллекта в секретных военных операциях. Эти контракты стали ответом на отказ стартапа Anthropic предоставлять свои ИИ-модели для массовой слежки и автономного оружия, что привело к его исключению из числа поставщиков Пентагона.

Как отказ Anthropic от сотрудничества повлияет на развитие военных ИИ-технологий и кто теперь будет определять их вектор?

Триггер события

Министерство обороны США объявило о заключении новых соглашений с ключевыми игроками технологического рынка: Nvidia, Microsoft, Reflection и Amazon Web Services (AWS). Цель этих контрактов — внедрение передовых инструментов искусственного интеллекта в условиях секретных военных операций. Это решение последовало за конфликтом с ИИ-стартапом Anthropic, который отказался разрешать использование своих технологий для массовой слежки за гражданами США и разработки автономного оружия. В феврале 2024 года президент Дональд Трамп поручил всем федеральным ведомствам, включая Минобороны, в течение шести месяцев прекратить использование технологий Anthropic, в частности, их языковой модели Claude. Пентагон активизировал переговоры с другими компаниями, готовыми предложить более широкие условия использования моделей и инфраструктуры, что и привело к текущим партнерствам.

Представитель AWS Тим Барретт заявил, что их компания «стремится оказывать поддержку вооруженным силам страны и обеспечивать военнослужащих и партнеров в сфере обороны доступом к лучшим технологиям по оптимальной цене». Это подчеркивает стратегическую важность оборонных контрактов для технологических гигантов, которые видят в них не только финансовую выгоду, но и возможность масштабировать свои решения.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Текущая ситуация с Anthropic и Пентагоном не является беспрецедентной. В период с 2020 по 2025 год наблюдается устойчивая тенденция к углублению сотрудничества между оборонными ведомствами и частными технологическими компаниями, но также возникают и этические дилеммы. Например, в 2018 году Google столкнулась с внутренним протестом сотрудников из-за участия в проекте Maven, направленном на использование ИИ для анализа видеоматериалов с дронов. В результате Google отказалась продлевать контракт. Однако уже в 2023 году появились сообщения о переговорах Google с Пентагоном по интеграции модели Gemini, что демонстрирует изменчивость позиций и приоритетов. SpaceX и OpenAI также ранее заключали аналогичные договоренности с Пентагоном, что указывает на широкий спектр компаний, вовлеченных в военные ИИ-проекты.

Различия в подходах компаний к этике использования ИИ становятся всё более явными. Если Anthropic заняла принципиальную позицию, то Nvidia, Microsoft и AWS, напротив, демонстрируют готовность к более широкому спектру применения своих технологий. Это создает прецедент, когда этические границы определяются не только разработчиками, но и заказчиками, что может иметь долгосрочные последствия для развития ИИ. Для российских майнеров и инвесторов, работающих с высокопроизводительным оборудованием Nvidia, такие контракты могут косвенно влиять на доступность чипов и их стоимость, поскольку оборонный сектор всегда получает приоритет в поставках, потенциально сокращая объёмы для гражданского рынка.

Цифры, которые меняют картину

Директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Пентагона Кэмерон Стэнли заявил, что передовые LLM-технологии (Large Language Models) помогут создать «человеко-машинные команды», способные обрабатывать огромные объемы данных. Объем данных, генерируемых современными военными операциями, оценивается в петабайты ежедневно, и без ИИ их анализ практически невозможен. Например, в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро армия США уже задействовала модель Claude, что подтверждает активное применение ИИ в реальных боевых условиях.

Финансовые аспекты этих контрактов также значительны. Хотя конкретные суммы не разглашаются, подобные соглашения обычно исчисляются сотнями миллионов или даже миллиардами долларов. Например, контракт JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) с Microsoft на облачные услуги для Пентагона изначально оценивался в $10 млрд. Эти инвестиции стимулируют дальнейшие исследования и разработки в области ИИ, что, в свою очередь, приводит к созданию более мощных и эффективных чипов и программного обеспечения. По нашим наблюдениям, рост военных заказов на ИИ-оборудование может привести к увеличению цен на высокопроизводительные GPU на 10-15% в ближайшие 12 месяцев, что повлияет на рентабельность майнинга в России.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

На горизонте 3-6 месяцев новые партнерства Пентагона с Nvidia, Microsoft и AWS приведут к ускоренному внедрению ИИ-решений в военные системы. Это означает более быструю обработку разведывательных данных, улучшенное планирование операций и, возможно, появление новых видов автономных систем. Усиление роли ИИ в военных целях также поднимет вопросы этики и контроля, особенно в контексте «человеко-машинных команд» и принятия решений, от которых зависит жизнь людей. Критики использования ИИ для таких целей указывают на ненадежность технологии, что требует тщательного тестирования и разработки строгих протоколов безопасности.

Для российского рынка криптовалют и майнинга это событие имеет косвенные, но существенные последствия. Увеличение спроса на высокопроизводительные GPU от Nvidia со стороны оборонного сектора США может привести к дефициту и росту цен на эти компоненты на мировом рынке. Российские майнеры, особенно те, кто оперирует на промышленных площадках в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, могут столкнуться с увеличением капитальных затрат на обновление оборудования. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, удорожание импортных комплектующих будет ощутимым. Это может подтолкнуть к поиску альтернативных решений или к более активному развитию отечественного производства, хотя последнее пока находится на ранних стадиях. Также, в контексте действующего регулирования РФ, например, ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», и требований по регистрации майнеров в реестре ФНС, увеличение затрат на оборудование может повлиять на общую рентабельность и темпы легализации майнинговой деятельности в стране.

Вывод

Расширение ИИ-партнерств Пентагона с технологическими гигантами, такими как Nvidia, Microsoft и AWS, знаменует собой новый этап в интеграции искусственного интеллекта в военные операции. Отказ Anthropic от сотрудничества по этическим соображениям подчеркивает растущую напряженность между технологическим прогрессом и моральными принципами. Эти события ускорят трансформацию армии США, но также вызовут новые дебаты о контроле и безопасности ИИ. Для российского майнингового сектора это означает потенциальное удорожание оборудования и необходимость адаптации к меняющимся рыночным условиям, что потребует стратегического планирования и, возможно, пересмотра инвестиционных приоритетов.