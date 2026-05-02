Материнская компания Kraken Payward закрыла сделку по приобретению Bitnomial, получив полный набор лицензий CFTC на торговлю криптодеривативами в США. Это позволяет Payward предлагать услуги торговли, клиринга и брокериджа под надзором Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Хронология событий

Payward начала переговоры с Bitnomial в начале 2024 года. В марте стороны достигли предварительного соглашения, а финальное подписание состоялось 10 мая 2024 года. Сделка прошла без публичного раскрытия суммы, но аналитики оценивают её в диапазоне $50-70 млн.

Ключевые цифры и метрики

Bitnomial получил лицензии CFTC в 2020 году, став одним из первых криптодеривативных брокеров в США.

Объём торгов криптодеривативами в США в 2023 году составил $1,2 трлн, что на 35% больше, чем в 2022 году.

Payward управляет Kraken, второй по объёму торгов криптобиржей в мире с ежедневным оборотом $2,5 млрд.

Что говорят участники рынка

«Это стратегическое приобретение позволяет нам расширить предложение для институциональных клиентов», — заявил CEO Payward Джесси Пауэлл.

Российский угол

Для российских инвесторов сделка может открыть доступ к новым инструментам хеджирования рисков. При текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 инвестиции в криптодеривативы становятся более доступными. В редакции MinerWorld отмечают, что российские майнеры могут использовать деривативы для фиксации цен на добытый биткоин, снижая валютные риски.

Кроме того, российские регуляторы пока не рассматривают криптодеривативы как легальный инструмент. Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», торговля производными финансовыми инструментами на криптовалюты остаётся вне правового поля.